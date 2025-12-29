Vingio pasaže – girtuoklystės: alkoholikai net seka

Tapo kasdieniu vaizdu
Pasak vietos gyventojų, girtuokliai renkasi pačiame Vingio pasaže – prie prekiautojų erdvių, taip pat šalia vaikų žaidimų aikštelės esančių suoliukų.
Neblaivūs asmenys pastebimi ir pasažo autobusų stotelėje, vakarais sėdintys ant suoliuko visai šalia judrios gatvės.
„Aš matau, kaip ten, ant suoliuko stotelėje, jau ne pirmą kartą sėdi du stambaus sudėjimo alkoholikai“, – tvirtino vienas klaipėdietis.
Gyventojų teigimu, tokie vaizdai jau tapo kone kasdienybe, o situacija kelia nerimą ne tik dėl viešosios tvarkos, bet ir dėl asmeninio saugumo.
Sekiojo iš paskos
Jauna klaipėdietė Kamilė, gyvenanti pietiniame rajone, atviravo, kad vakarais eiti pro Vingio pasažą tampa tikras iššūkis.
„Pro šią vietą vakarais vienai eiti yra baisu ir nesaugu, nes ramiai praeiti – neįmanoma. Ten būna neblaivių vyriškių, kurie kabinėjasi prie merginų“, – pasakojo ji.
Anot merginos, alkoholikai neapsiriboja vien sėdėjimu – neretai jie keikiasi, šaukia ant praeivių ar net pradeda juos sekti.
„Neseniai vėlai vakare ėjau namo pro Vingio pasažą ir paskui mane pradėjo eiti apie 40–50 metų vyriškis. Jis buvo visiškai girtas, o rankoje dar nešėsi alkoholio butelį. Pradėjo kažko neaiškiai klausinėti ir sekti mane“, – situaciją aiškino mergina.
Klaipėdietė stengėsi į kalbas nesivelti ir greitai judėjo link daugiabučio, tačiau vyriškis nenustojo kabinėtis.
„Jis keikėsi, kalbėjo nerišliai, o kai pasakiau, kad kviesiu policiją, tik tada apsisuko ir nuėjo. Juk tokių situacijų pasitaiko dažnai – kas būtų, jei vakaro metu pro ten eitų vaikas?“ – svarstė mergina.
Už girtuoklystes – bauda
Klaipėdiečiai tikisi, kad problema bus pastebėta ir sprendžiama, kadangi viešosios erdvės turėtų būti saugios visiems – tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
Tačiau pagal Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 481 straipsnį, necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia baudą nuo 30 iki 140 eurų.
Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 240 eurų.
