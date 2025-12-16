Uostamiestyje – išskirtinis kino seansas

Šių metų minėjimas Klaipėdoje bus skirtas ir iškilaus lietuvių kilmės kino kūrėjo, rašytojo Adolfo Meko 100-mečiui.
Žiūrovams bus pristatytas pirmasis pilnametražis filmas „Aleliuja kalvoms“ (JAV, 1963). Tai eksperimentinė romantinė komedija, laužanti tradicinę siužeto struktūrą ir žanrų ribas.
Renginio metu vyks ne tik filmo peržiūra, bet ir diskusija apie A. Meko kūrybą, taip pat bus prisimintas ir garsusis jo brolis Jonas Mekas. Pokalbį apie A. ir J. Mekų kūrybinį palikimą ves Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininkas bei režisierius Artūras Jevdokimovas.
Prieššventinę nuotaiką kurs klasikinės gitaros meistras Lukas Ichsag.
Į renginį „Kino diena. Adolfui Mekui – 100!“ atvykti kviečiami visi norintieji – minėjimas vyks gruodžio 17 d. 18 val. Bangų g. 5A.
