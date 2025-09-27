Klaipėdiečiams rodė filmą apie Anikę

Žiūrovai turėjo progą pirmą kartą arba iš naujo išvysti Sauliaus Jokužio skaitmeninį archyvą „Meilės istorija. Anikės sugrįžimas, 1989“, kuriame užfiksuotos akimirkos iš laikų, kai Anikės skulptūra po ilgų praradimo metų sugrįžo į miestą.
Kadrus pristatęs Antanas Stanevičius priminė, kodėl ši skulptūra klaipėdiečiams – daugiau nei tik bronzinė figūra.
Vėliau salėje buvo rodomas režisierės Inesos Kurklietytės filmas „ANIKĖ. Meilės istorija“, kurį pristatė idėjos autorius ir prodiuseris Kęstutis Meškys.
„Šis filmas – be galo svarbus Klaipėdai ir visai mūsų miesto istorijai. Jame daug meilės, jautrumo ir pagarbos praeičiai. Kultūra yra didžiausia vertybė, kurią privalome puoselėti, todėl labai džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie šios istorijos išsaugojimo. Šį filmą Klaipėdoje rodome jau ne pirmą kartą – ir kaskart sulaukiame didelio žmonių susidomėjimo. Tai rodo, kad klaipėdiečiams rūpi jų šaknys“, – teigė K. Meškys.
