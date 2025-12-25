Čiurlionio metus užbaigs specialus multimedijos akcentas ant Vilniaus TV bokšto

Visą savaitę nuo Kalėdų iki gruodžio 31 dienos Vilniaus TV bokštas švies ir „šoks“ pagal M. K Čiurlionio valsą, ketvirtadienį pranešė Lietuvos radijo ir televizijos centras.
Šį ankstyvąjį kompozitoriaus kūrinį atliks M. K. Čiurlionio proanūkis pianistas Rokas Zubovas.
Projekto partneriai yra Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, radijo stotis „LRT Klasika“ ir Telecentras.
„2025-ieji tapo metais, kai M. K. Čiurlionio kūrybos gelmė ir įvairovė itin plačiai suskambo Lietuvoje ir už jos ribų, suburdama kultūros bendruomenes, institucijas, – sakė Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus generalinės direktorės pavaduotoja Raimonda Norkutė. – O šis 1899 metais M. K. Čiurlionio sukurtas valsas priskiriamas ankstyvajam Čiurlionio muzikinės kūrybos priskiriamas ir alsuoja jaunatvišku lengvumu bei romantika.“
„Tikime, kad šiuo projektu sukursime dar vieną prasmingą šventinį akcentą sostinės gyventojams ir svečiams. Muzikos ir šviesų šou galite stebėti ir klausytis iš automobilio, buto ar ofiso, iš miesto gatvių ir skverų – iš visur, kur yra FM radijo imtuvas ir matosi aukštai virš Vilniaus apylinkių iškilęs TV bokštas“, – sakė TV bokšto paslaugų departamento direktorė Žaneta Bereznojienė.
BNS rašė, kad 2025-uosius Seimas yra paskelbęs M. K. Čiurlionio metais.
Lietuvių dailininkas, kompozitorius, kultūros veikėjas M. K. Čiurlionis gimė 1875 metų rugsėjo 22 dieną Senojoje Varėnoje. Jis mirė 1911-ųjų balandžio 10-ąją netoli Varšuvos, palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje.
M. K. Čiurlionis laikomas žinomiausiu šalies menininku, sukūrusiu eilę tapybos, grafikos kūrinių. Jo muzikos palikimą sudaro simfoninė, chorinė ir fortepijoninė muzika, kūriniai styginių ansambliams ir vargonams.
