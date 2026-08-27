Lietuvoje pirmą kartą koncertuos Prancūzijos nacionalinis jaunimo simfoninis orkestras

Jaunystė keičia orkestro skambesį
Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro generalinė ir meno vadovė Charlotte Ginot-Slacik pabrėžia, kad pirmasis orkestro koncertas Lietuvoje muzikantams yra ypatinga patirtis: „Mums tai ir garbė, ir savotiškas iššūkis. Prancūzija, kaip ir daugelis kitų šalių, turi savitą orkestrinės muzikos tradiciją, todėl galimybė ją pristatyti naujai auditorijai yra labai prasminga.
Daugelis mūsų muzikantų Lietuvoje lankysis pirmą kartą, todėl šis susitikimas kelia ypatingą džiaugsmą. Dar svarbiau tai, kad siekiame atverti klausytojams naujus muzikinius horizontus ir supažindinti juos su dar neatrastu mūsų repertuaru.
Jauniems muzikantams visuomet sakau: grokite lyg žmogui, kuris pirmą kartą gyvenime pravėrė koncertų salės duris. Grokite taip, kad jis norėtų sugrįžti – nuoširdžiai ir džiaugsmingai“, – teigė C. Ginot-Slacik.
Pasak C. Ginot-Slacik, dalyvavimas šiame orkestre jauniems atlikėjams – daugiau nei profesinė patirtis.
„Svarbiausia, ko tikiuosi, – atvirumo kitiems. Tai itin svarbi vertybė. Kiekvienais metais nemažai orkestro muzikantų pirmą kartą gyvenime išvyksta iš Prancūzijos. Gastrolės jiems tampa reikšminga patirtimi – tenka atrasti ryšį su kita kalba kalbančia ir kitoje kultūroje gyvenančia publika, prisitaikyti prie skirtingų koncertų salių ir jų akustikos, o kartu būti naujosios Prancūzijos orkestrinės muzikos kartos ambasadoriais. Visa tai yra neatsiejama mūsų kelionių dalis“, – sakė C. Ginot-Slacik.
Kalbėdama apie tai, kuo Prancūzijos jaunimo orkestras (Orchestre Français des Jeunes) išsiskiria iš kitų kolektyvų, jo generalinė ir meno vadovė Charlotte Ginot-Slacik pabrėžia, kad didžiausia orkestro stiprybė – jaunystė.
„Mūsų orkestre groja 16–24 metų jaunuoliai. Tai amžius, kai talentas ir galimybės atrodo beribiai. Jie ne visuomet iki galo suvokia, kokie sudėtingi kūriniai atsiduria jų repertuare, tačiau visus iššūkius įveikia dirbdami kartu. Jaunystė - tai galimybė kitaip pažvelgti į nusistovėjusias tradicijas ir naujai interpretuoti kūrinius, kurie sudaro orkestrinės muzikos repertuaro pagrindą. O svarbiausia – jaunystė yra džiaugsmas. Apie jį orkestre kalbame nuolat: groti kartu tokiu aukštu lygiu, patirti orkestro gyvenimo nuotykį – tai džiaugsmas, kurį mūsų koncertuose pajunta ir klausytojai“, – tikino Charlotte Ginot-Slacik.
Publikai – džiaugsmo ir energijos vakaras
Pasak orkestro generalinės ir meno vadovės, šių metų koncertinės programos pasirinkimą lėmė siekis jauniesiems muzikantams suteikti galimybę pažinti prancūziškos orkestrinės muzikos tradiciją, o klausytojams – išgirsti ryškiausius jos šedevrus.
„Kiekvienais metais kartu su dirigente Kristiina Poska į programą įtraukiame svarbų prancūzų repertuaro kūrinį, kad jaunieji muzikantai galėtų perprasti jam būdingą skambesį – faktūros skaidrumą, išskirtinį medinių pučiamųjų vaidmenį ir nepaprastą muzikos subtilumą. Šiemet, ruošdamiesi išskirtinėms gastrolėms, nusprendėme pasirinkti kūrinius, kurie yra tapę tikra klasikos vizitine kortele ir gali sužavėti pačią plačiausią auditoriją. Todėl programoje skambės Maurice'o Ravelio „Boléro“ ir baleto „Dafnis ir Chlojė“ siuita su įspūdingu epizodu „Saulėtekis“.
Richardo Strausso „Taip kalbėjo Zaratustra“ pasirinkimą lėmė dirigentės Kristiinos Poskos noras su jaunaisiais atlikėjais imtis didelės apimties simfoninių opusų. Šis kūrinys kelia visai kitokius iššūkius – reikalauja išskirtinio kiekvieno orkestro muzikanto meistriškumo ir vientiso, sodraus orkestro skambesio. Be to, jis suteikia galimybę scenoje pasirodyti gausesnei varinių pučiamųjų grupei. Jaunoji Prancūzijos valtornininkų karta yra nepaprastai stipri, todėl kasmet atrinkti vos šešis atlikėjus būna sudėtinga. Šiemet, Strausso kūrinio atlikimui numatant platesnę sudėtį, orkestre muzikuoja net aštuoni valtornininkai“, – didžiavosi C. Ginot-Slacik.
Paklausta, kokį įspūdį po pirmojo Prancūzijos jaunimo orkestro koncerto Lietuvoje ji norėtų palikti Klaipėdos festivalio publikai, vadovė nedvejojo.
„Džiaugsmą. Norėčiau, kad žmonės po koncerto išeitų su mintimi: „Šis vakaras suteikė man nepaprastai daug energijos.“ Jaunimo orkestras, mano manymu, yra gražiausias pažadas ateičiai. Pastaraisiais metais mums visiems ypač reikia tikėti ateitimi. Todėl labiausiai norėčiau, kad klausytojai išsineštų paprastą, bet svarbų jausmą – mes esame laimingi būdami kartu“, – pasakojo C. Ginot-Slacik.
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