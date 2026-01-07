Kretingos muziejaus Žiemos sode rojaus spalvomis pražys „Gyvybės medis“

Jau antrąją šviesos meno instaliaciją Kretingos muziejuje pristatančio menininko teigimu, jo kūrinys stebėtojus turėtų nukelti į rojų, kurį įkūnija šis nepaprastas medis. Ant jo šakų daug įvairios gyvasties – ir žiedai, ir vaisiai, ir žmonės. Esą tuomet, kai galėjo egzistuoti toks augalas, nebuvę skirties, kada, kam ir kur augti ar brandinti vaisius. Visiems pakako gyvybės šaltinio, o jis buvo kupinas gyvybės ir grožio.
Padedamas aukštalipių, fikuso lajoje ir aplinkinėje erdvėje šviesos meno kūrėjas įkurdino daugiau nei šimtą figūrėlių. Dienos šviesoje iš plieninės vielos išlankstyti objektai beveik nematomi, o tamsoje jie sušvinta ryškiomis, džiaugsmą ir gyvybingumą spinduliuojančiomis spalvomis. Šviečiančių skulptūrėlių kuriamą įspūdį sustiprina specialiai šiam meno projektui kurtas garso takelis. Jo autorius – suomių garso menininkas Petri Laakso, į vieną muzikinę pynę supynęs žmogaus šnabždesį, paukščių giesmes, bičių dūzgimą ir kitus garsus, kurie derinami su kompozitoriaus Arvo Pärto kūriniu „Spiegel im Spiegel“ (liet. „Veidrodis veidrodyje“).
Praėjusių metų žiemą A. Reichsteinas Kretingos muziejaus Žiemos sodo erdvėje eksponavo instaliaciją „Metamorfozės“. Jos objektai – menininko vaizduotės sukurti vabzdžių ir vaikų hibridai skirtinguose augimo ir vystymosi etapuose – buvo įsitaisę tarp didžiojo fikuso šakų ir lapijos. Kas vakarą įsižiebdavusią instaliaciją lydėjo tariamų būtybių gyvenimą iliustruojantys garsai bei muzika. Kretingos muziejaus vadovo Romando Žiubrio teigimu, originalus šviesos meno kūrinys sulaukė puikių muziejaus lankytojų atsiliepimų.
„Grafų Tiškevičių dvaras ir patys jo savininkai garsėjo plačiais tarptautiniais ryšiais, čia nuolat būdavę įvairių sričių specialistų iš visos Vakarų Europos. Į dvarą atkeliaudavo ne tik technikos, bet ir kultūros naujovės. Tad tęsdami šią tradiciją stengiamės megzti kontaktus ne tik su Lietuvos, bet ir užsienio menininkais. Kūrybiniai projektai su A. Reichsteinu puikus to pavyzdys, suteikiantis galimybę šio krašto žmonėms mėgautis puikiomis šviesų instaliacijomis, skatinantis į muziejų atvykti svečius ir iš kaimyninių miestų bei valstybių“, – sakė R. Žiubrys.
„Gyvybės medis“ Kretingos muziejaus Žiemos sode švies ir lankytojus naujai patirčiai kvies nuo sausio 8-osios iki vasario 22 d. Norintieji pasigrožėti instaliacija Žiemos sode laukiami kasdien nuo 18 val. iki 21 val., nes „Gyvybės medžiui“ atgyti reikalinga visiška tamsa.
Naujausi komentarai