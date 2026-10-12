Klaipėdoje prasidės savaitę truksiantis filosofinės minties festivalis „Kanto dienos“

Spalio 12–18 dienomis vyksiančio festivalio programoje numatytos tarptautinė konferencija, paskaitos, diskusijos, parodos, muzikos improvizacijos, virtualios realybės patirtys, kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai.
„Filosofinės minties festivalio didžiausia vertė – mąstymo kultūros ugdymas, tai ypač svarbu šiuo metu, kai viešoji erdvė skatina priešingai, socialiniai tinklai reikalauja greitų reakcijų, vis naujų atradimų, o mes siūlome lėtą skaitymą, argumentuotą mąstymą“, – teigė Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė.
„Visuomenei susiduriant su dezinformacija, dirbtinio intelekto plėtra, karo grėsmėmis, socialiniu susipriešinimu ir atsakomybe už bendrą ateitį, aktualu iš naujo klausti: ką galime žinoti, ką privalome daryti, ko galime tikėtis ir kas yra žmogus? Šie keturi Kanto klausimai tampa pagrindine festivalio tema ir sujungia konferenciją, viešas diskusijas, meninius renginius – džiazo muziką bei akvarelės plenerą – į vieną bendrą programą“, – pasakojo ji.
Pasak organizatorių, vienu pagrindinių festivalio akcentų taps spalio 13 dieną vyksianti tarptautinė konferencija „Bendruomenė, pareiga, viešasis protas: I. Kantas ir socialinė atsakomybė“, kurioje dalyvaus Lietuvos ir užsienio filosofai, kultūros bei visuomenės veikėjai.
Konferenciją užbaigs diskusija apie tai, ar I. Kanto moralinis imperatyvas gali tapti šiuolaikinės visuomenės sprendimų pagrindu.
Festivalio programoje taip pat numatytos veiklos jaunimui, skirtos filosofijai ir generatyviniam dirbtiniam intelektui, virtualios realybės filmo apie Klaipėdos istoriją peržiūros, ekskursija I. Kanto gatve su gide Rasa Miuller ir susitikimas su aktoriumi Kirilu Glušajevu, įkūnijusiu filosofą spektaklyje „Kantas. Kambarys, kuriame negalvojama“.
Spalio 17 dieną festivalį vainikuos baigiamasis renginys Giruliuose – Tarptautinio Renatės Lūšis akvarelės plenero dalyvių darbų parodos atidarymas, plenero darbų aukcionas ir muzikinė programa, kurią atliks brolio ir sesers duetas „Metafora“.
Kitą dieną Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje vyks pamaldos, skirtos pagerbti I. Kanto ir jo protėvių atminimą, ir taip užbaigs visą festivalio renginių programą.
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