Klaipėdoje koncertuos pasaulinė operos scenos žvaigždė – Maayanas Lichtas

„Viena iš absoliučių tarptautinės operos scenos žvaigždžių“, – apie M. Lichtą rašo Vokietijos leidinys „Ruhr Nachrichten“.
M. Lichtas – reto vyriško balso savininkas, atliekantis repertuarą, kuris daugeliui dainininkų tiesiog nepasiekiamas. Dėl išskirtinio balso ir sceninio meistriškumo jis vadinamas šiuolaikiniu Farinelli. Jo repertuare – baroko ir klasikinės operos herojai, kurių partijas atlikdamas M. Lichtas vokalinę virtuoziką derina su ryškiu sceniniu ekspresyvumu ir emociniu gilumu.
2025 m. M. Lichtas pelnė prestižinį „Oper! Awards“ apdovanojimą kaip geriausias metų debiutantas. Jo karjera šiandien pakilime, o publikos susidomėjimas tik didėja: atlikėjas pasirodo garsiausiose Europos scenose ir festivaliuose – nuo „Theater an der Wien“ iki „Bayreuth Baroque“, Monteverdi festivalio Kremonoje ir Nyderlandų nacionalinės operos Amsterdame.
Puikiai kritikų vertinamas atlikėjas jau sukūrė pagrindinį vaidmenį Georgo Friedricho Händelio „Kserkse“, įkūnijo Kerubiną Wolfgango Amadeus Mozarto operoje „Figaro vedybos“, Achilą Nicolos Porporos operoje „Ifigenija Aulidėje“, atliko Erodiados dukros (Salomėjos) partiją Alessandro Stradellos oratorijoje „Šv. Jonas Krikštytojas“, soprano partija Johanno Christiano Bacho kantatoje „Amor vincitore“ ir daugelį kitų.
M. Lichtas išsiskiria ne tik tarptautine scenine karjera. Jo pasirodymai socialiniuose tinkluose sulaukia milijonų peržiūrų, o šimtai tūkstančių sekėjų „Instagram“, „TikTok“ ir „Facebook“ platformose rodo, kad išskirtinis operos balsas gali pasiekti ir visiškai naują, jauną auditoriją. Netrukus šį balsą bus galima išgirsti uostamiestyje.
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro salėje „Jūra“ dainininkas pasirodys su Lietuvos kameriniu orkestru ir maestro Modestu Pitrėnu. Skambės Georgo Friedricho Händelio, Antonio Vivaldi, Geminiano Giacomelli, Georges’o Bizet, Josepho Haydno operų arijos ir instrumentiniai kūriniai.
Šįkart dėl Maayano Lichto nereikės vykti į Vieną, Amsterdamą ar Bayreuthą. Jį bus galima lapkričio 24 d. 18.30 val. išgirsti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro salėje „Jūra“.
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