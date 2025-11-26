Klaipėdos autobuse dėl numestos kuprinės kilo konfliktas

Sviedė ant grindų
Incidentas kilo, kai du jaunuoliai vyko autobusu, o vienas jų ant greta esančios sėdynės buvo pasidėjęs savo kuprinę.
Prie jų priėjęs vyresnio amžiaus vyras, užuot paprašęs patraukti savo daiktus nuo kėdės ir leisti atsisėsti, paėmė kuprinę ir numetė ją ant žemės. Tai tapo konflikto pradžia.
„Ar tau patiktų, jeigu su tavimi taip pasielgtų? Gal ten buvo telefonas ar kas nors, kas gali lengvai sudužti?“ – vienas jaunuolių „tujindamas“ priekaištavo vyrui.
Tačiau netrukus ginčas peraugo į agresyvesnes replikas, kai kitas jaunuolis, įsiutęs dėl numestos kuprinės, pagrasino vyriškį užmušti.
Pagrasino smurtu
Susilaukęs tokių žodžių, vyresnio amžiaus keleivis ėmė fotografuoti jaunuolius telefonu, o tai dar labiau pakurstė pyktį.
„Kaip drįstate dar ir fotografuoti nepilnamečius? Gal nueikime į policiją? Juk autobuse yra kameros – geruoju tau tikrai nesibaigs“, – toliau „tujindamas“ vyrą pažadėjo vaikinas.
Tačiau vyriškis nepasidavė ir atsakė, kad su malonumu sutiktų nueiti į policiją už grasinimą viešumoje.
„Tai išlipkime iš autobuso – užmuškite mane“, – jaunuoliams pareiškė vyras.
Iš tiesų pagal Baudžiamojo kodekso 145 straipsnį už grasinimą nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą gali grėsti dveji metai nelaisvės.
Įsitraukė pašaliniai žmonės
Situaciją stebėję kiti keleiviai nusprendė įsikišti į šį konfliktą – vienas vyras bandė abi puses nuraminti ir paragino pažvelgti į situaciją iš šalies.
„Paspauskite rankas vienas kitam – darote problemą iš nieko. Visi girdėjo, kaip ką tik abu grasinote vyresniam žmogui. Kaip jaustumėtės, jei taip nepagarbiai kas nors kalbėtų su jūsų tėvais?“ – jaunuolių klausė netoliese sėdėjęs keleivis.
Tačiau ne visi žmonės palaikė vyresnį vyrą. Viena keleivė stojo į jaunuolių pusę ir priminė, nuo ko viskas prasidėjo.
„Gal pamiršote, kad kuprinė nukrito ne pati? Jeigu jaunuoliai būtų vyresnio žmogaus kuprinę numetę – visi autobuse būtų rėkę ant jų. Tačiau tik todėl, kad žmogus yra vyresnis – jūs visi jį ginate“, – atviravo ji.
Galiausiai vyriškis išlipo iš autobuso, nepasakęs visiems kitiems nė žodžio.
Pasak situaciją stebėjusių keleivių, konfliktas galėjo būti išspręstas vos keliais žodžiais – be įžeidimų ir grasinimų, tačiau šį kartą nugalėjo emocijos.
