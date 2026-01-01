Naujametinė naktis Palangoje: viešbutyje kilo konfliktas

Viešbutyje sumušė moterį
Policija Naujametinę naktį buvo kviesta į vieną Palangos viešbutį, kur kilo konfliktas. Neblaivus vyras sumušė moterį, policija jį išvežė į areštinę.
Iškvietimo pareigūnai sulaukė 4.08 val. Pranešta, kad S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje esančiame viešbutyje kilo muštynės.
1986 m. gimęs vyras, kuriam nustatytas 1,78 prom. neblaivumas, kelis kartus trenkė 1994 m. gimusiai moteriai, kuriai nustatytas 1,58 prom. neblaivumas.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Įkliuvo su narkotikais
Naktį iš gruodžio 30-osios į gruodžio 31-ąją Palangoje įkliuvo vyriškis su narkotinėmis medžiagomis.
Incidentas fiksuotas 5.18 val. 53-ejų vyras sulaikytas apžiūrai Sodų gatvėje. Pas vyrą rasta augalinės kilmės narkotinės medžiagos.
Pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
