Jemenui priklausančioje Sokotros saloje įstrigo šimtai turistų

Pastarąsias kelias dienas skrydžiai į Jemeną ir iš jo buvo smarkiai apriboti, įsiplieskus smurtui tarp konkuruojančių ginkluotų grupuočių, kurios nominaliai pavaldžios vyriausybei, bet kurias atskirai remia Abu Dabis ir Rijadas.
Sokotros gubernatoriaus pavaduotojas kultūrai ir turizmui Yahya bin Afraras sakė AFP: „Turime daugiau nei 400 užsienio turistų... jų skrydžiai buvo sustabdyti“.
Kitas vietos pareigūnas sakė, kad nuo praėjusio mėnesio pabaigos, kai saloje buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, buvo sustabdyti visi užsienio ir vidaus skrydžiai.
„Šiuo metu yra įstrigę 416 įvairių tautybių užsieniečių, įskaitant daugiau kaip 60 rusų“, – sakė jis su anonimiškumo sąlyga, kad galėtų kalbėti apie jautrius dalykus.
Jis sakė, kad paprastai užsienio turistai skraidinami į salą tris kartus per savaitę iš Jungtinių Arabų Emyratų sostinės Abu Dabio.
„Mes kreipėmės ir raginome atnaujinti skrydžius“, – sakė jis AFP, pridurdamas, kad oro uostas turėtų būti „apsaugotas nuo politinių konfliktų“.
Kelionių agentas Sokotroje, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, pateikė panašų skaičių ir pridūrė, kad tarp įstrigusių turistų yra daug rusų, taip pat mažiausiai du kinai.
Sokotroje – ir lenkų turistai
Lenkijos naujienų agentūra PAP pranešė, kad, lenkų savaitraščio „Angora“ duomenimis, šiuo metu Sokotroje yra 28 lenkų turistų grupė, kurios kelionę organizavo kelionių agentūra „Torre“. Tačiau tikėtina, kad saloje yra ir daugiau turistų iš Lenkijos.
„Sokotra yra labai nestabiliame regione, kuris jau daugelį metų yra įsitraukęs į ginkluotą konfliktą“, – sekmadienį platformoje „X“ rašė Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Maciejus Wewioras. – Šiuo metu saugumo padėtis dar labiau pablogėjo – dėl suintensyvėjusių karinių operacijų uždaryta oro erdvė. Jungtinių Arabų Emyratų oro linijos sustabdė skrydžius iki sausio 6 d. imtinai.“
M. Wewioras pakartojo ministerijos patarimą nevykti į Jemeną.
„Mūsų misija Saudo Arabijoje nuolat palaiko ryšį su Lenkijos piliečiais, kurie, nepaisydami Užsienio reikalų ministerijos įspėjimų, nusprendė keliauti į Sokotros salą. Mūsų turima informacija, sąlygos, kuriomis ten gyvena mūsų piliečiai, yra geros“, – sakė M. Wewioras.
Dėl savo turtingos gamtos, unikalios floros, faunos bei turkio spalvos vandenų, kuriuose gyvena delfinai, Sokotros salynas jau daugelį metų traukia nuotykių ieškančius keliautojus ir influencerius.
Indijos vandenyne, maždaug už 350 km nuo Jemeno krantų, keturiose Sokotros salyno salose ir dviejose uolėtose salelėse gyvena apie 50 tūkst. žmonių, beveik nepaliestų karo, siaubiančio žemyninę šalies dalį.
Naujausi komentarai