Klaipėdos policijos reidas: įkliuvo nepilnamečiai, atsakomybės neišvengė ir jų tėvai

Reagavo į gyventojų skundus
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, rugpjūčio 19 d. Kelių policijos skyriaus pareigūnai Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone vykdė sustiprintą policinę priemonę.
Jos metu buvo tikrinami elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai ir jų daromi KET pažeidimai. Surengti patikrinimą pareigūnus paskatino gyventojų skundai bei socialiniuose tinkluose pasirodžiusi informacija.
Iš viso priemonės metu nustatyti aštuoni pažeidimai, kuriuos padarė nepilnamečiai.
Septyni vairavo elektrinius mopedus
Pareigūnų duomenimis, septyni nepilnamečiai vairavo elektrinius mopedus neturėdami teisės to daryti.
Negana to, jų vairuotos transporto priemonės nebuvo nustatyta tvarka įregistruotos, joms nebuvo atlikta privalomoji techninė apžiūra ir jos nebuvo apdraustos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.
Dar vienas nepilnametis elektrinę mikrojudumo priemonę vairavo nesulaukęs 16 metų ir neišklausęs privalomų specialių kursų.
Atsakomybės sulaukė tėvai
Į vietas, kuriose buvo nustatyti pažeidimai, policijos pareigūnai iškvietė nepilnamečių tėvus.
Septyniems tėvams buvo surašyti administracinio nusižengimo protokolai už tai, kad transporto priemonę perdavė vairuoti asmeniui, neturinčiam teisės vairuoti.
Dar vienam iš tėvų administracinio nusižengimo protokolas surašytas už tai, kad jaunesniam nei 16 metų nepilnamečiui nupirko elektrinę mikrojudumo priemonę ir leido ja nekliudomai naudotis, neužtikrinęs, kad vaikas būtų išklausęs specialius kursus.
Policijos pareigūnai įspėja, kad panašios elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolės priemonės Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone bus vykdomos ir ateityje.
Naujausi komentarai