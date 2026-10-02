Gerbiami rūkoriai, turiu vieną prašymą – jei gyvenate daugiabutyje, pagalvokite, kur rūkote. Ypač erzina, kai žmogus sėdi balkone ar prie praviro lango ir rūko, o dūmai sklinda tiesiai į kaimynų butus. Pagalvokite, kokį pavyzdį mato vaikai ir jauni žmonės. Labiausiai stebina, kai žmogus gyvena pirmame aukšte, langas praviras, jis rūko tiesiog sėdėdamas kambaryje, o iki lauko durų – vos keli metrai. Ar tikrai taip sunku išeiti į lauką? Juk daugiabutyje gyvename ne vieni. Reikia gerbti ir kaimynus.
Pijus
Gyvenimas viename kambaryje
Vadinamoji kambariokė, atrodo, domisi mano gyvenimu labiau nei aš pati. Kartais jau juokas ima – kiekvieną rytą ar vakarą klausinėja, kur einu, kur buvau, ką veikiau, su kuo susitikau. Gyvenu bendrabutyje, esu studentė ir suprantu, kad reikia sutarti su žmonėmis. Bet kartais jaučiuosi taip, lyg gyvenčiau su žmogumi, kuris nuolat turi žinoti, ką aš veikiu. Norėtųsi paprasto dalyko – truputį daugiau privatumo. Juk galima būti draugiškomis, pasikalbėti, kartu išgerti kavos, bet nebūtina kasdien rengti apklausos, kur buvau ir su kuo susitikau. Gyvename viename kambaryje, tačiau kiekviena turime ir savo gyvenimą.
Studentė
Stipendijos – puikus dalykas
Esu močiutė ir labai džiaugiuosi savo anūke. Ji mokosi aukštojoje mokykloje ir neseniai gavo stipendiją. Man, kaip močiutei, tai didelis džiaugsmas, nes matau, kad jos pastangos yra įvertinamos. Labai gerai, kad dar yra stipendijos studentams. Jaunam žmogui tai ne tik pinigai – tai ir paskatinimas mokytis, siekti savo tikslų, pradėti savarankišką gyvenimą. Kartais net ir keliolika ar kelios dešimtys eurų gali būti labai svarbu. Studentui tai gali padėti susimokėti už gyvenamąją vietą ar nusipirkti maisto. Man atrodo, kad jaunų žmonių stropumą tikrai reikia skatinti, o stipendija yra geras būdas tai padaryti.
Agota
Naujausi komentarai