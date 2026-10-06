Spalio 6-oji Klaipėdoje

Dirbtuvės. Šiandien 12 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo padalinyje (Tilžės g. 9) vyks tinklalaidžių kūrimo dirbtuvių pirma dalis su režisieriumi Tomu Jašinsku. Dirbtuvių metu dalyviai mokysis generuoti temas, atsirinkti įdomiausias idėjas, formuluoti pagrindinę mintį ir kurti scenarijų. Bus kalbama apie tai, kaip suplanuoti pokalbį ar epizodą, kad jis turėtų aiškią struktūrą ir būtų įdomus klausytojui. Dalyvavimas nemokamas, tačiau registracija internetu – būtina. Vietų skaičius ribotas. Dirbtuvės skirtos asmenims nuo 14 iki 29 metų.
Seansai. Šiandien 15.30, 16 ir 16.30 val. I. Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks virtualios realybės filmo „VR’Kantu: Klaipėdos istorija kitu kampu“ peržiūros seansai. Trukmė – 20 min. Vienu metu seanse gali dalyvauti penki asmenys. Registracija – internetu.
Susitikimas. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks susitikimas su rašytoja iš Taivano Ju Peijun, bus kalbama tema „Apie Taivaną – per vieno žmogaus istoriją“. Renginys vyks mandarinų ir kinų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Šis renginys – I. Simonaitytės bibliotekos organizuojamo festivalio „Inkultūracija“ dalis.
Pokalbis I. Šiandien 19 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks pokalbis su istorike Kristina Petrauske tema „Moteris. Egzistencija. Kūryba“. Istorikės knyga taps atspirties tašku platesnei filosofo Donato Puslio vedamai diskusijai apie žmogaus teisę būti savimi ir kūrybą kaip saviraiškos bei išsilaisvinimo būdą. Šis renginys – festivalio „Inkultūracija“ dalis.
Pokalbis II. Rytoj 17 val. I. Simonaitytės bibliotekos Renginių salėje vyks pokalbis su rašytoju iš Ukrainos Andrejumi Kurkovu tema „Postsovietinė realybė, juodasis humoras ir politika“. Šis renginys – festivalio „Inkultūracija“ dalis.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji, tarp jų – Liutauras Sukauskis. Nuoširdi užuojauta šio velionio artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
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