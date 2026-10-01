Spalio 1-oji Klaipėdoje

Pristatymas I. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks susitikimas su Loreta Stonkute ir jos naujausio romano „Kaip mes nusipirkome bažnyčią“ pristatymas. Naujausiame romane autorė kalba apie žmogaus dvasios sandarą, artėjančią Vandenio erą ir jos principus.
Pristatymas II. Rytoj 17 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks literatūrologės, kultūros istorikės Jovitos Saulėnienės knygos „Jos didenybė Prūsijos karalienė Luizė Mėmelyje“ pristatymas. 18.30 val. svečiai bus kviečiami į diskusiją „Ką davė laikinosios Prūsijos sostinės statusas Klaipėdos miesto plėtrai? (architektūra, paminklai, tradicijos)“.
Susitikimas. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks Kūrybinio rašymo studijos susitikimas. Šįkart namuose buvo rašoma tema „Pirmadienio magija“. Į Kūrybinio rašymo studiją kviečiami visi, kuriems patinka rašyti, klausytis kitų kūrybos, diskutuoti apie ją.
Choras. Šiandien 17.45 val. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto (S. Nėries g. 5) Baltojoje menėje vyks naujokų priėmimas į chorą „Pajūrio aidos“. Laukiami 18–40 metų mokantys dainuoti vyrai ir moterys. Su choristais pagal jų poreikius ir norus individualiai dirba vokalo pedagogas. Vokalo pamokos nemokamos.
Naujagimiai. Per dvi pastarąsias statistines paras Klaipėdoje pagimdė 10 moterų, joms gimė šešios mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, tarp jų – Romualdas Benediktas Anužis. Nuoširdi užuojauta šio velionio artimiesiems. Joniškės kapinėse bus laidojama viena mirusioji. Jos pavardė neskelbiama.
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