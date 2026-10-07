„Kauno dienos“ studijoje – verslininkas Paulius Grigas: apie rinkimus, JAV pamokas ir tėvą

Pastaruoju metu didžiųjų Lietuvos miestų gatves papuošė paslaptingi lauko reklamos stendai su užrašais „Pragmatizmas“ ir „Patriotizmas“. Jų veidu tapęs įmonės KRS vadovas P. Grigas „Kauno dienos“ studijoje atvirai atsako į visuomenėje kylančius klausimus ir iš karto patikina, kad politiniuose rinkimuose bent kol kas dalyvauti neketina.
Šios netradicinės kampanijos tikslas yra daug gilesnis ir kartu pragmatiškesnis. Keliolika metų su žmona JAV praleidęs verslininkas prisipažįsta, kad ši patirtis jį išlaisvino, todėl šiandien jis siekia keisti Lietuvos verslo kultūrą, skatindamas savininkus prisiimti asmeninę atsakomybę, nebijoti būti matomiems ir puoselėti mecenatystės tradicijas, matytas Amerikoje, kur verslo atstovai visuomenei dovanoja parkus ar mokslo institutus.
Kita vertus, ši akcija turi ir itin praktišką tikslą: šiuo metu apie 500 darbuotojų turinčiai bendrovei KRS trūksta dar poros šimtų profesionalų, o drąsus ir tiesioginis vadovo žingsnis leidžia prisivilioti talentus be darbuotojų paieškos agentūrų, kurioms už tokios apimties paiešką tektų pakloti apie 500 tūkst. eurų.
Pokalbyje P. Grigas nevengia ir aštrių temų – jis pasigenda gaspadoriško bei šeimininkiško požiūrio valstybės valdyme, ypač kylančių geopolitinių grėsmių iš Rusijos kontekste. Verslininkas pasidalija ir jautria asmenine patirtimi, atskleisdamas, kad geopolitiniais klausimais nesutaria net su savo tėvu, tačiau pabrėžia, jog susikaldžiusią visuomenę šiandien gali suvienyti tik krikščioniškas pakantumas kito nuomonei, nes gyvename demokratinėje šalyje, kurioje kiekvienas turi teisę turėti savo požiūrį be išankstinio pasmerkimo.
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