„Kauno dienos“ studijoje – LFF prezidentas: šiemet iššūkių mums tikrai netrūks

2026-ieji metai Lietuvos futbolo federacijai prasidėjo tiek džiugiais, tiek ir liūdnais įvykiais. Antradienį visuomenę pasiekė žinia apie Benjamino Zelkevičiaus mirtį.
Legendinio trenerio netektis tapo skaudžia žinia ir LFF prezidentui E. Stankevičiui.
„Tikrai skaudu. Su treneriu nuolat bendravome, jis lankydavosi mūsų renginiuose. Turbūt reta asmenybė paliko tokį gilų pėdsaką Lietuvos futbolo istorijoje“, – teigė E. Stankevičius.
„Kauno dienos“ studijoje apsilankęs LFF vadovas atsakė į laidos vedėjo Zigmo Jurevičiaus klausimus ir pasidalino naujienomis apie šalies futbolo aktualijas. Pokalbyje buvo aptartas praėjusių metų pasiekimų derlius bei vis dar likusios problemos.
E. Stankevičius pasidalino artėjančio A lygos sezono naujienomis, apsvarstė vis dar neaiškią Vilniaus „Riterių“ klubo situaciją bei galimus pretendentus vilniečių vietą. Taip pat buvo paliestos permainos įvairaus amžiaus rinktinėse bei šalies futbolo ūkyje apskritai.
„Lietuvos futbolas dar niekada neskyrė tiek resursų. 2025 metais vien mūsų šalies futbolo trenerių atlyginimams buvo skirta 1,4 mln. eurų. Mums tai yra rekordinės lėšos ir didžiausias atlygį gaunančių trenerių skaičius. Bet rezultatai nebuvo rekordiniai. Dėl to kažkiek apmaudu. Tačiau mažinti apsukų neketiname. Galbūt pakoreguosime kai kurias sritis, tačiau personalas, dirbantis net 17-oje mūsų įvairių rinktinių, techniniame departamente nemažės. Tikime, kad tos investicijos turėtų subrandinti ir sportinius rezultatus“, - dėstė E. Stankevičius.
Daugiausia dėmesio teko jau visai netrukus Kauno „Žalgirio“ areną sudrebinsiančiam elitiniam turnyrui – Europos salės futbolo čempionatui. Jame Lietuvos rinktinė, vedama trenerio iš Brazilijos Dentinho, sieks perrašyti savo pasiekimų metraštį.
„Dėl teisės rengti šį čempionatą nukonkuravome Prancūziją, kuri buvo pasirengusi investuoti apie 15 milijonų eurų“, – pasakojo pašnekovas.
Kviečiame žiūrėti:
Naujausi komentarai