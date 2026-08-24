Žvėriškas išpuolis Šilainiuose: sadistas sulaukė atpildo

Anksčiau teistam vyrui skirta daugiau nei 7 metų laisvės atėmimo bausmė, jis pripažintas recidyvistu, pranešė prokuratūra.
Baudžiamosios bylos duomenimis, praėjusių metų birželio 16 dieną Kaune, kilus konfliktui bute, V. Kšivickas, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, mažamečio sugyventinės sūnaus akivaizdoje tyčia ne mažiau kaip 11 kartų kirviu smogė savo sugyventinei į įvairias kūno vietas. Dėl patirtų sužalojimų jai buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.
Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, praeitą savaitę V. Kšivicką pripažino kaltu dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos.
Vyrui skyrė subendrintą 7 metų 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmę, kurios prašė prokuroras. V. Kšivickas taip pat pripažintas recidyvistu bei tenkinti civiliniai ieškiniai.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai. Tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.
Plačiau apie sukrečiantį įvykį skaitykite šiame „Kauno dienos“ straipsnyje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)