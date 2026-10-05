Žemuosiuose Šančiuose susidūrė trys automobiliai, nusidriekė spūstys

Tai – avarijos ir vakarinio piko pasekmės. Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad į darbo dienos pabaigą užfiksuotas eismo įvykis.
Pranešimas gautas 16.10 val. Susidūrė trys automobiliai: „Škoda“, BMW ir „Lexus“.
Vairuotojai nesutarė dėl kaltės, tad kreipėsi į pareigūnus.
Duomenų apie nukentėjusius žmones policijos atstovas neturėjo.
Pareigūnai įvykio vietoje padėjo valdyti susidariusias spūstis.
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