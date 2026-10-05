 Žemuosiuose Šančiuose susidūrė trys automobiliai, nusidriekė spūstys

Žemuosiuose Šančiuose susidūrė trys automobiliai, nusidriekė spūstys

2026-10-05 17:22 kauno.diena.lt inf.

A. Juozapavičiaus prospekte pirmadienį vakarop kilo automobilių spūsčių. 

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tai – avarijos ir vakarinio piko pasekmės. Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad į darbo dienos pabaigą užfiksuotas eismo įvykis.

Pranešimas gautas 16.10 val. Susidūrė trys automobiliai: „Škoda“, BMW ir „Lexus“. 

Vairuotojai nesutarė dėl kaltės, tad kreipėsi į pareigūnus. 

Duomenų apie nukentėjusius žmones policijos atstovas neturėjo.

Pareigūnai įvykio vietoje padėjo valdyti susidariusias spūstis. 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija
avarija LT
avarija Žemuosiuose Šančiuose
susidarė spūstys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų