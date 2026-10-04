Zapyškyje motociklininkas sukėlė masinę avariją

Kaip praneša Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, spalio 3 d. apie 14.19 val. Zapyškio seniūnijoje, Šakių plente, vyras, gimęs 1999 metais, nesuvaldė vairuojamo motociklo „Suzuki“, nugriuvo ant šono ir slysdamas kliudė autobusų stovėjimo juostoje stovėjusius motociklus „Kawasaki“, „Suzuki“, „Ducati“ ir „BMW“.
Per eismo įvykį nukentėjo trys vyrai, gimę 1963 ir 1979 metais, bei motociklo nesuvaldęs vairuotojas, gimęs 1999 metais. Jie dėl sužalojimų išgabenti į gydymo įstaigą.
Dar viena eismo nelaimė, kurią sukėlė motociklo vairuotojas, šeštadienio popietę įvyko netoli Vievio.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13.54 val. Vievio seniūnijoje, Vangos kaime, motociklas, vairuojamas vyro, gimusio 1988 metais, atsitrenkė į priešais važiavusį ir į kairę sukusį automobilį, kurį vairavo vyras, gimęs 1962 metais.
Per eismo įvykį nukentėjo motociklo vairuotojas. Jis paguldytas į ligoninę.
Policija pranešė ir apie avariją Šalčininkų rajone. Anot jos, Baltosios Vokės seniūnijoje, Senųjų Macelių kaime motociklas, vairuojamas moters (gimusios 2000 metais), nesuvaldytas nuslydo nuo kelio ir krito ant asfalto.
Iš paskos važiavusio kito motociklo vairuotoja (gimusi 1976 metais), bandydama apvažiuoti kelyje iškilusią kliūtį, pervažiavo ir sužalojo gulinčią pirmojo motociklo vairuotoją ir pati nukrito nuo vairuojamo motociklo.
Pirmojo motociklo vairuotoja paguldyta į ligoninę, kita motociklininkė, suteikus pagalbą ligoninėje, gydoma ambulatoriškai.
Įvykių aplinkybės tiriamos.
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