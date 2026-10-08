Žaibiška Kauno policijos operacija: kalėjimo bėglys sugautas neblaivus šalia vaikų žaidimo aikštelės

Policijos departamento suvestinė apie išskirtiniausius trečiadienio kriminalus šalyje praneša, kad spalio 7 d. apie 13 val. Kauno rajone, Garliavoje, Stasio Lozoraičio gatvėje, šalia vaikų žaidimų aikštelės, sulaikytas neblaivus (1,74 prom.) nuteistasis (besargybinis), gimęs 1963 m., kuris spalio 5 d. apie 20.55 val. savavališkai pasišalino iš Alytaus kalėjimo. Vyras perduotas Alytaus kalėjimo pareigūnams.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad bėglys sulaikytas po pilietiško asmens pranešimo, gauto 12.35 val., kad iš kalėjimo pabėgęs Rolandas pastebėtas vaikų aikštelėje, esančioje jau minėtoje Garliavos vietoje. Skambinusysis teigė matęs pranešimą, kad jis yra ieškomas. Ir suteikė pareigūnams papildomos informacijos, kad jų ieškomas bėglys tamsiai apsirengęs.
Nurodytu adresu buvo pasiųstas artimiausiai esantis Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo valdybos ekipažas. Ir nepraėjus nė pusvalandžiui, bėglys jau buvo tarnybiniame policijos automobilyje.
Anot policijos atstovės, jis geranoriškai parodė lyg iš po žemių išdygusiems jos kolegoms savo dokumentus ir sulaikomas nesipriešino.
Trečiadienio popietę Lietuvos kalėjimų tarnyba pranešė, kad R. V. Januška, kuris nustatytu laiku negrįžo į kalėjimą, jau sulaikytas. Ir padėkojo gyventojams, kurie jį atpažino ir pranešė apie jį policijai, nes jų suteikta informacija padėjo pareigūnams operatyviai sulaikyti ieškomą asmenį.
(be temos)
(be temos)
(be temos)