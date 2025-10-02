Kuriozinėje situacijoje atsidūręs senolis turi būti dėkingas nervingam kaimynui už išgelbėtą gyvybę

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie spalio 1-osios, kurią senolis galės minėti, kaip antrąjį savo gimtadienį, iškvietimus praneša apie dar vieną, iš pirmo žvilgsnio, eilinį policijos prašymą. 22.46 val. užregistruotas jos prašymas atvykti į vieną Kulvos gatvės penkiaaukštį – reikia patekti į vieną jo penktojo aukšto butą.
Ugniagesiai gelbėtojai informuoja patekę į šį butą ištraukiamomis kopėčiomis – per langą. Ir atidarę iš vidaus jo duris, įleidę policijos pareigūnus.
Yra pagrindo įtarti, kad prieš įleidžiant policiją, galimai skubėta atlikti ir kitą darbą. Tačiau apie viską nuo pradžių: anot Kauno policijos atstovės, 22.30 val. jie sulaukė vieno šio namo gyventojo pranešimo, kad į šio butą iš kaimyno buto bėga vanduo. Panašu, kad prireikė policijos, kai pastarojo buto durų niekas neatidarė.
Šioje istorijoje, žinant neįtikėtiną jos pabaigą, svarbūs ir laikai: kaip jau užsiminta, policija kvietėsi pagalbon ugniagesius gelbėtojus dar po keliolikos minučių. Pastarieji taip pat atvyko ne per vieną minutę.
Visa tai svarbu, anot policijos atstovės, radus šturmuoto buto vonioje užmigusį senyvo amžiaus vyrą, sugebėjusį tokiomis aplinkybėmis nenuskęsti.
Po tokios laimingos pabaigos – juk kaimynas, į kurio butą pradėjo bėgti vanduo, galėjo jau miegoti ir to nepastebėti, senolis perduotas artimųjų priežiūrai.
