Teismas dėl dar trijų nepilnamečių tvirkinimo Ulvidui skyrė pusantrų metų kalėjimo

„Teismas nusprendžia A. Ulvidą pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką (...) ir paskirti jam vienerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę“, – paskelbė teisėja Živilė Bliūdžiuvienė.
Teismas ketvirtadienio nuosprendžiu A. Ulvidas taip pat pripažintas recidyvistu. Pats kaltinamasis, atliekantis laisvės atėmimo bausmę, nuosprendžio paskelbime nedalyvavo.
Šioje byloje nukentėjusiomis buvo pripažintos trys nepilnametės. Teismas iš dalies tenkino dviejų nukentėjusiųjų civilinius ieškinius, priteisdamas joms po 500 eurų, ir vieną ieškinį atmetė.
Nuosprendis per 20 dienų dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Tai buvo paskutinė iš keturių Kauno apylinkės teisme pastaruoju metu nagrinėtų A. Ulvido bylų dėl nepilnamečių tvirkinimo.
Vyras Pravieniškių kalėjime jau atlieka laisvės atėmimo bausmę už 11 mergaičių tvirkinimą. Jis buvo įkalintas Kauno apygardos teismui rugpjūčio pabaigoje patvirtinus vyrui pirmosios instancijos skirtą beveik pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę.
Dar vienoje byloje liepos pabaigoje Kauno apylinkės teismas už 25 mergaičių tvirkinimą A. Ulvidui skyrė beveik septynerius metus laisvės atėmimo, o kitoje byloje birželio pradžioje išteisino dėl trijų mergaičių tvirkinimo, nes kaltinamasis galėjo nežinoti jų amžiaus.
A. Ulvidas visus jam nepalankius teismų sprendimus skundžia.
Vyras teisiamas už tai, kad susitaręs su nepilnametėmis ir nusivežęs į nuošalias vietas joms šokdavo apnuogintais lytiniais organais. A. Ulvidas iš esmės neneigia tokio savo veikimo, tačiau mergaičių nelaiko dėl to patyrusiomis žalą.
