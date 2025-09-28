Pedofilas nenurimsta net kalėjime

Regionų administracinis teismas trečiadienį atmetė minėto nuteistojo R. Jakščio skundą kaip nepagrįstą, Eltai patvirtino šio teismo atstovė Sigita Gamulėnienė.
Pareiškėjas teigia, jog jis yra nedirbantis, negauna pajamų, todėl negalės pasinaudoti paskirta skatinamąja priemone.
Bylos duomenimis, R. Jakštys apskundė Pravieniškių 1-ojo kalėjimo viršininko ir Lietuvos kalėjimų tarnybos sprendimą, kuriuo jam skirta skatinamoji priemonė, ir prašė teismo priteisti 200 eurų neturtinės žalos bei 5 proc. metinių palūkanų.
Ginčytu sprendimu R. Jakščiui buvo padidinta pinigų suma, už kurią jis per mėnesį gali įsigyti asmeninių daiktų – nuo 387 iki 440 eurų. Ši skatinamoji priemonė R. Jakščiui skirta už nepriekaištingą elgesį kalėjime ir pažangą mažinant nusikalstamo elgesio riziką.
Kaip teigė S. Gamulėnienė, į teismą kreipęsis R. Jakštys mano, jog šis sprendimas prieštarauja Bausmių vykdymo kodekso nuostatoms ir Viešojo administravimo įstatyme numatytam gero administravimo principui, kadangi skatinimo priemonė esą parinkta tokia, jog ji nedaro teigiamos įtakos jo elgesiui.
„R. Jakštys teigia, kad neturi pakankamai lėšų (kalėjime įsigyti asmeninių daiktų – ELTA), todėl tai, kad jam padidino limitą, nieko nereiškia. Pareiškėjas teigia, jog jis yra nedirbantis, negauna pajamų, todėl negalės pasinaudoti paskirta skatinamąja priemone“, – nurodė teismo atstovė.
Nuteistojo skundą atmetęs Regionų administracinis teismas nurodė, kad priimdamas sprendimą skirti skatinimo priemonę Pravieniškių 1-asis kalėjimas vadovavosi teisės aktais, atsižvelgė į visas aplinkybes, tad sprendimas dėl minėtos priemonės yra individualizuotas ir pagrįstas.
Nuteistas už nepilnamečių tvirkinimą
R. Jakštys nuo praėjusių metų balandžio 8 dienos atlieka teismo skirtą pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę už nepilnamečių tvirkinimą.
Šiuo metu Kauno apylinkės teismas nagrinėja jau trečią R. Jakščio bylą, susijusią su nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu.
Remiantis kaltinamojo akto duomenimis, 2018 m. lapkričio – 2020 m. vasario laikotarpyje kaltinamasis R. Jakštys galimai įvykdė seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš tris nepilnamečius asmenis.
Teisėsaugos duomenimis, vyras atliko seksualinio pobūdžio veiksmus, galinčius sukelti jaunesnių nei 16 metų asmenų lytinį susijaudinimą, per ankstyvą susidomėjimą lytinėmis funkcijomis, nesveiką, iškreiptą santykių tarp lyčių įsivaizdavimą.
Žinomam jaunimo mentoriui bei moksleivių kelionių į užsienį organizatoriui R. Jakščiui gresia laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 5 metų.
