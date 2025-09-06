Teismą gali pasiekti dar viena mediko Vytauto Abraičio byla

„Taip, mums pranešta apie ikiteisminio tyrimo pabaigą. Manau, kad prokuroras rašo kaltinamąjį aktą“, – Eltai sakė V. Abraičio advokatas Mindaugas Martinaitis.
Jo teigimu, pareigūnai leido susipažinti su naujos baudžiamosios bylos medžiaga.
„Mes esame susipažinę, turime kopijas. Kokias sumas bandoma žmogui inkriminuoti! Tai lyginant su išteisintu socdemų pirmininku („čekiukų“ byloje išteisinto socialdemokratų partijos pirmininko M. Sinkevičiaus byla – ELTA) kelia juoką. Čia žmogus dėl kelių eurų turės aiškintis“, – apie naują bylą kalbėjo V. Abraičio advokatas M. Martinaitis.
Bylos tyrimą kontroliuojantis Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras Donatas Blinstrubis Eltai patvirtino, kad minėtas ikiteisminis tyrimas eina į pabaigą. Jame be V. Abraičio yra ir daugiau įtariamųjų.
Pradėta nagrinėti pacienčių filmavimo byla
Šią savaitę Kauno apylinkės teismas pradėjo nagrinėti V. Abraičio bylą dėl slapto savo pacienčių filmavimo per apžiūras. Kaip skelbė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas dėl slapto pacienčių filmavimo buvo pradėtas atliekant su įtariamu kyšininkavimu susijusį ikiteisminį tyrimą ir jo metu gavus duomenų apie kaltinamojo mobiliajame telefone saugomus vaizdo įrašus.
„Posėdžio metu buvo sprendžiami klausimai dėl civilinių ieškinių prijungimo, Kauno klinikų prašymas dėl draudimo bendrovių įtraukimo į bylą, pradėtas įrodymų tyrimas.
Prie bylos pridėti 6 nukentėjusiųjų patikslinti civiliniai ieškiniai. Vienas patikslintas ieškinys – 30 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti. Kelios nukentėjusiosios padidino civilinio ieškinio sumas iki 10 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti. Teisiamajame posėdyje buvo pagarsintas kaltinamasis aktas“, – Eltą informavo teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.
Per kitą posėdį spalio mėnesį teismas pradės nukentėjusiųjų apklausas.
„Mano klientas parodymus duos po visų nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausų, tada teismas ir išgirs kažkokią poziciją. Mūsų pirminiai parodymai jau yra fiksuoti. Taip, per ikiteisminį tyrimą davėme parodymus, dabar daugiau nei pridėsim, nei atimsim. Ši byla yra nesusipratimas. Mes dar kalbėsime, kaip vyko nukentėjusiųjų apklausa, laikas viską parodys. Per greitai buvo kriminalizuoti mano ginamojo veiksmai, reikėjo platesnių įžvalgų ir platesnių vertinimų“, – sako kaltinamojo gynėjas M. Martinaitis.
Buvo nustatyta, kad nuo 2018 m. birželio iki 2023 m. birželio minėtomis aplinkybėmis buvo nufilmuota apie 20 šio gydytojo pacienčių. Duomenų apie vaizdo įrašų platinimą ikiteisminio tyrimo metu negauta.
Kaltinamasis laikinai nušalintas nuo pareigų, taip pat jam sustabdyta teisė užsiimti gydytojo akušerio-ginekologo veikla. Šiuos sprendimus patvirtino ir teismai, atmesdami kaltinamojo skundus. Prokuroro nutarimu, siekiant užtikrinti nukentėjusiosioms padarytos žalos atlyginimą, yra apribotos nuosavybės teisės į kaltinamojo turimą turtą.
Kaltinamajame akte nurodyta, kad gydytojas savo veiksmais pacientėms padarė didelę neturtinę žalą, taip pat buvo sumenkintas medicinos profesijos prestižas, gydymo įstaigų ir sveikatos apsaugos sistemos autoritetas.
Kaltinimų sulaukęs V. Abraitis sakė, kad teisėsaugos pateikta informacija yra labai tendencinga ir manipuliatyvi, neatspindinti realybės.
