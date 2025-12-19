 Teisėsauga – apie Kaune vykusią pogrindinę prekybą alkoholiu draudžiamu laiku pagal specialią schemą

vaizdo įrašas
2025-12-19 11:30 kauno.diena.lt inf.

Antradienio vakare Kauno teisėsaugininkai iš įvairių kriminalinės policijos valdybų surengė operaciją, trukusią pernakt, nukreiptą prieš organizuotą grupę, vykdžiusią mieste pogrindinę prekybą alkoholiu draudžiamu laiku – nuo 20 iki 10 val., sukūrus šiai nusikalstamai veikai specialią schemą.

Teisėsauga – apie Kaune vykusią pogrindinę prekybą alkoholiu draudžiamu laiku pagal specialią schemą
Teisėsauga – apie Kaune vykusią pogrindinę prekybą alkoholiu draudžiamu laiku pagal specialią schemą / Shutterstock, BNS nuotr.

Nuo politikos
iki kultūros

Didžiąją dalį šios organizuotos grupės sudarė kauniečiai. Tačiau operacija vykdyta ir Vilniuje.

Šiandien Kauno apygardos prokuratūroje surengta spaudos konferencija, kurioje apie šią operaciją pasakoja Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-ojo skyriaus viršininkė Audronė Gecevičienė ir Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Dainius Simonavičius.

Konferencijos vaizdo įrašas:

Šiame straipsnyje:
spaudos konferencija
alkoholio prekyba
nelegali prekyba alkoholiu

Naujausi komentarai

Komentarai

tai
čia gal tik puspročiui Verygai atrodo kad jis čia sukovojo. gretimam name gyvena chroniškas, geria tada kai jam reikia o ne tap kap Veryga nori. dar vienoj privačioj pardėj šnekėjau - sakė rugsėjo 1 suprekiauja 4x daugiau nei įprastą dieną, aišku bet kam neparduoda. Italijoj pvz alko iki 21val, bet privačiose perki be problemu
0
0
ošia
...ir Lietuvos BARUOSE, gerk, kiek nori, tik krautuvės prekybą riboja, todėl gaudomi tie, kurie organizuoja alkoholio naktinį pogrindį. Beje, o kaip baigėsi byla dėl bobos, kurios šnapso nusipirkę ir išgėrę, mirė bent keli ar keliolika kauniečių? At bobelė pripažinta nepakaltinama, ar buvo "gražiuoju susitarta"?
0
0
Aluikė
Normaliose šalyse prekiauja 24/7 , ir pilni barai visi laimingi ošia. O durnyne žmogus negali alaus atsigert tai ir visuotinė depresija ir savižudybės kas dieną
4
-1
Visi komentarai (7)

