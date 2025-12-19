 Išaiškinta gudri naktinės alkoholio prekybos schema

atlikta dešimtys kratų, sulaikyta 17 asmenų
2025-12-19 12:23 kauno.diena.lt inf.

Kauno apskrities policijos kriminalistai šią savaitę kartu su Vilniaus policijos pareigūnais ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) atstovais sulaikė 17 asmenų, vykdžiusių alkoholio prekybą nakties metu.

Kauno policija ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis organizuotoje grupėje bei neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla pradėjo šių metų pavasarį.

Surinkus pakankamai duomenų apie galimą vertimąsi neteisėta veikla, antradienį buvo atliktos sulaikymo operacijos Kaune ir Vilniuje. Iš viso buvo sulaikyta 17 asmenų.

Kauno policijos vaizdo įrašas

Operacijos, kurioje dalyvavo beveik 100 pareigūnų Kaune ir Vilniuje metu, atlikta daugiau nei 40 kratų, kurių metu paimta daugiau nei 10 tūkst. įvairaus alkoholio butelių, tabako gaminių, grynųjų pinigų.

Tyrimo metu surinkta duomenų, kad organizuota grupė, kaip įtariama, veikia nuo 2022 metų, o jos veiklą organizuoja anksčiau neteisti vyrai (gim. 1995 m. ir 1998 m.).

Kauno policijos nuotr.

Teisėsaugos duomenimis, suburta organizuota grupė, pasinaudojant socialiniuose tinkluose sukurta uždara grupe, vykdė alkoholio prekybą su pristatymu į pirkėjo nurodytą vietą, naudojant vienam iš organizatorių nuosavybės teise priklausančias transporto priemones. Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių prekyba vykdyta Kauno, Kauno rajono, Vilniaus ir Vilniaus rajono teritorijose.

Už šią nusikalstamą veiką įstatymas numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.

