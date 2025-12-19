Išaiškinta gudri naktinės alkoholio prekybos schema

Kauno policija ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis organizuotoje grupėje bei neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla pradėjo šių metų pavasarį.
Surinkus pakankamai duomenų apie galimą vertimąsi neteisėta veikla, antradienį buvo atliktos sulaikymo operacijos Kaune ir Vilniuje. Iš viso buvo sulaikyta 17 asmenų.
Kauno policijos vaizdo įrašas
Operacijos, kurioje dalyvavo beveik 100 pareigūnų Kaune ir Vilniuje metu, atlikta daugiau nei 40 kratų, kurių metu paimta daugiau nei 10 tūkst. įvairaus alkoholio butelių, tabako gaminių, grynųjų pinigų.
Tyrimo metu surinkta duomenų, kad organizuota grupė, kaip įtariama, veikia nuo 2022 metų, o jos veiklą organizuoja anksčiau neteisti vyrai (gim. 1995 m. ir 1998 m.).
Teisėsaugos duomenimis, suburta organizuota grupė, pasinaudojant socialiniuose tinkluose sukurta uždara grupe, vykdė alkoholio prekybą su pristatymu į pirkėjo nurodytą vietą, naudojant vienam iš organizatorių nuosavybės teise priklausančias transporto priemones. Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių prekyba vykdyta Kauno, Kauno rajono, Vilniaus ir Vilniaus rajono teritorijose.
Už šią nusikalstamą veiką įstatymas numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
Naujausi komentarai