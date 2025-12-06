„Dėkojame gyventojams“: po įtariamo žudiko sulaikymo – policijos komentaras

Po socialinius tinklus pasklido nuotraukų, kuriose – kraujuotas Benas Mikutavičius. Jo paieška buvo paskelbta dėl šių nužudymų.
Netrūksta ir vaizdo įrašų, kuriuose įsiaudrinę civiliai ant šaligatvio talžo rastą vyrą. Atvykę pareigūnai susirinkusiųjų prašo atsitraukti ir sulaiko ieškomąjį.
Po dėmesį prikausčiusių žudiko paieškų 1.15 val. surengta pareigūnų spaudos konferencija:
„Dėkojame gyventojams, kurie padėjo ir prisidėjo! Po ilgų ir įtemptų valandų visi galime įkvėpti ramiau. Dėkojame kiekvienam gyventojui, kuris pasitikėjo, dalinosi informacija ir palaikė policijos pareigūnus. Jūsų budrumas ir bendruomeniškumas – visada ypatingai svarbus. Ikiteisminis tyrimas toliau tęsiamas“, – feisbuke į visuomenę kreipėsi Kauno policija iš karto po sulaikymo.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Akelaitis konferenciją pradėjo nuo padėkos Kauno gyventojams, „kurie susivieniję aktyviai darbavosi“.
„Bet turiu nepamiršti ir policijos pareigūnų, kurie pusantros paros dirbo, taip pat prokurorai. Žmonių buvo daugiau, juos sėkmė lydėjo labiau, dėl ko labai džiaugiamės, nes mūsų tikslas buvo bendras. Gyventojų pagalba asmuo buvo sulaikytas“, – kalbėjo M. Akelaitis.
Jis teigė, kad į areštinę pristatytas tik tas asmuo, kuris buvo ieškomas. Žurnalistams pasiteiravus, ar tiesa, kad ieškomasis nusikando liežuvį, komisariato viršininkas teigė negalįs to nei patvirtinti, nei paneigti. „Negaliu pasakyti, nekalbėjau su juo. Medikai įvertino jo būklę. Jis areštinėje“, – sakė M. Akelaitis.
Jis nekomentavo B. Mikutavičiaus sužalojimų. Tarstelėjo, kad sulaikymo metu, kada asmuo bėga, priešinasi, sužalojimų sunku išvengti – gyventojų buvo pastebėtas Kalniečių parke, „bandė šalintis, bėgti, gyventojai ėmėsi aktyvių veiksmų tam, kad jį sulaikytų“.
Anot pareigūno, „aplinkybės bus patikslintos ir įvertintos“. Šiame rajone paieškas vykdė ir pareigūnai. Iš nuotraukų ir vaizdo įrašų matyti, kad įtariamasis nužudymais dar kartą pakeitė aprangą po nusikaltimų, kad sumėtytų pėdas. Gal įtariamasis spėjo prisipažinti? Šios informacijos M. Akelaitis nekomentavo, kaip ir įtariamojo ryšio su antra auka. Teigė, kad tai prokuroro prerogatyva.
