Tarnybų sujudimas Karmėlavos kapinių prieigose: nelaimėlis rastas pagal jo telefono koordinates

Apie šį įvykį praneša Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie praėjusios paros iškvietimus. Joje tegiama, kad spalio 8 d. 13.16 val. sulaukta greitosios pagalbos medikų prašymo padėti pasiekti miške nukritusį vyrą, prie kurio jie negali prieiti.
Ugniagesių gelbėtojų suvestinėje tradiciškai teigiama, kad jie nelaimėlį pasiekė ir, užkėlę ant neštuvų, išnešė iš miško bei perdavė medikams.
Pastarųjų atstovas portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad jo kolegas 74-erių metų nelaimėlis išsikvietė pats, nes, laimė, turėjo mobioliojo ryšio telefoną, kuris buvo neišsikrovęs. To teko imtis netikėtai išsisukus koją ir nebegalint paeiti.
Nelaimėlis rastas pagal jo mobiliojo telefono koordinates miške, esančiame Karmėlavos kapinių prieigose. Tačiau iki jo medikams nebuvo galimybės prieiti dėl klastingo grunto, kuriame klimpo kojos, todėl ir kviesti pagalbon tokiose situacijose nepamainomi ugniagesiai gelbėtojai.
Jie ne tik pasiekė nelaimėlį, bet dar ir nešė jį apie 200 metrų iki greitosios pagalbos automobilio, kuriuo jis išvežtas į Kauno klinikų Skubios pagalbos skyrių.
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