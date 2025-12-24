 Šiurpu: bute rastos dvi negyvos kaunietės

Antradienį į Kaune esančią Griunvaldo gatvę lėkė specialiosios tarnybos. Viename šios gatvės butų rastos dvi negyvos moterys, trečiadienio rytą pranešė Kauno Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Kaip rašoma Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos paros įvykių suvestinėje, gruodžio 23 d. apie 14.46 val. gautas policijos pareigūnų prašymas padėti patekti į butą.

Atvykus ugniagesiams gelėtojams, į butą antrame aukšte patekta per balkoną, į vidų įleisti medikai ir policijos pareigūnai. 

Bute rastos dvi moterys be gyvybės ženklų, ir nugaišęs šuo.

Vienai moterų – 65 metai, kitai – 89 metai. Galima spėti, kad jos – šeimos narės.

Policijos departamentas pranešė, jog moterys šiame bute gyveno. Kūnai jau buvo irimo stadijoje.  

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

tevas
tai jus viesinkite visus rastus per para,o ne laseli,,,gal edukuoti atsimerks,,,koks buvo asilo dulkio ir simonytes patys uz laisve,,,pvz.as jau kaimynu neturiu,,,
Tai
Kas darosi ? Kaune vis ... po dvi "išeina" ? Tai nužudo,tai ... [ nusižudo ? ]...
paprasta
duktė viena karšino motiną, pervargo, nedamiegojo, nebuvo kada savimi pasirūpinti, todėl dukrą ištiko priepuolis, o motina ir šuo numirė dėl dehidratacijos (dėl vandens trūkumo). "Pagarba" šeimos gydytojams. :)
