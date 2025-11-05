Suskaičiavo, kokią žalą gamtai padarė gaisrai sąvartynuose

Skelbiama, kad didžiausia žala nustatyta po gaisro Kauno rajone, Lapėse, VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centro“ eksploatuojamoje atliekų aikštelėje – 24,7 tūkst. eurų.
Tuo metu dėl Kėdainių rajone, Pelėdnagių seniūnijoje degusio Zabieliškio kaimo atliekų sąvartyno buvo fiksuota daugiau nei 3,7 tūkst. žala aplinkos orui.
Kaip praneša AAD, už sąvartynus atsakingos įmonės žalą atlyginti turi per 40 kalendorinių dienų.
ELTA primena, kad rugsėjo 4 d. kilo gaisras Kauno rajone, Lapėse, VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centro“ eksploatuojamoje atliekų aikštelėje. Sąvartynas iki gaisro likvidavimo degė apie tris valandas.
Taip pat rugsėjo 25 d. gaisras kilo Kėdainių rajone, Pelėdnagių seniūnijoje, Zabieliškio kaimo atliekų sąvartyne, jame užsidegus smulkių atliekų krūvai.
