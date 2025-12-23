Fejerverkai per šventes: viena klaida gali baigtis nelaime

„Fejerverkai džiugina ir kuria šventinę nuotaiką, jei naudojami saugiai. Kasmet Naujųjų metų parą ugniagesiai gesina apie 150 fejerverkų ir petardų sukeltų gaisrų“, – nurodo Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Tarnyba pabrėžia, kad nelaimių galima išvengti laikantis kelių svarbių taisyklių:
-
leiskite fejerverkus tik atvirose vietose, atokiau nuo pastatų, medžių ir automobilių;
-
perskaitykite instrukciją ir laikykitės gamintojo nurodymų;
-
fejerverką statykite ant tvirto, lygaus pagrindo;
-
įsitikinkite, kad šalia nėra žmonių ar gyvūnų;
-
fejerverkus leidžia tik suaugusieji – jų negalima laikyti rankose ar mėtyti žmonių bei gyvūnų link;
-
jei fejerverkas nesuveikė, nesiartinkite prie jo 15–30 minučių;
-
nepamirškite pasirūpinti augintiniais – staigūs garsai juos labai gąsdina.
