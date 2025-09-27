Sunkios kelių erelio pagirios: per jo šou Studentų gatvėje sudaužyti penki automobiliai

Kaip jau rašyta, penktadienio ryte socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukos iš Studentų gatvės, kuriose buvo įamžintas nemažą smūgį atlaikęs automobilis „Škoda“ bei kiti apdaužyti automobiliai.
Kauno policijos suvestinės šiandien pranešė, kad penktadienį, apie 6.50 val., Studentų gatvėje automobilis „VW Golf“, vairuojamas neblaivaus vyro, gimusio 1997 m., kliudė automobilius „Škoda Octavia“, „Subaru Outback“, „Toyota Auris“ ir „VW Polo“.
Šio eismo įvykio kaltininkui nustatytas vidutinis – 1,66 promilių girtumo laipsnis. O tai reiškia, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonės vairavimo esant girtesniam kaip 1,5 promilės.
Baudžiamasis kodeksas už šį nesunkų pagal gresiančią bausmę nusikaltimą numato baudą nuo 2500 iki 100 tūkst. eurų, arba areštą nuo penkiolikos iki 90-ies parų, arba laisvės atėmimą iki vienerių metų.
Tiesa, laisvės atėmimas, kaip ir didžiausios baudos, kurias galima skirti už šį nusikaltimą, panašu, kad kol kas tėra teorinė galimybė.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai