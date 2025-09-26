Kaune pasipylė avarijos

Rugsėjo 26 d. 9.55 val. Kauno policija gavo pranešimą apie avariją Neries krantinėje. Susidūrė „Cupra” ir „Opel” markių automobiliai. Budėtojo turimais duomenimis, abu vairuotojai blaivūs, bet nesutarė dėl kaltės.
Avarija Neries krantinėje
Nelaimių užfiksuota ir KTU miestelyje. Viena jų – Studentų ir A. Baranausko g. Policija pranešimą apie šį įvykį gavo 11.12 val. Pareigūnų pagalbos prireikė, nes vairuotojai nesutarė dėl kaltės.
Avarija Studentų ir A. Baranausko g.
Kiek anksčiau socialiniuose tinkluose pasirodė nuotrauka iš netoliese – Studentų g. – įvykusios avarijos. Teigta, jog, įtariama, kad vienas vairuotojų – neblaivus. Iš nuotraukų matyti, kad „Škodai“ teko atlaikyti nemenką smūgį ir pati trenkėsi į priekyje buvusį automobilį. Policijos atstovai tikino, kad kol kas apie šį įvykį informacijos neturi.
Avarija Studentų g.
