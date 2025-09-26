 Kaune pasipylė avarijos

Kaune pasipylė avarijos

prisivažinėjo ir girtas vairuotojas?
2025-09-26 12:02
Jurgita Šakienė

Giedrą penktadienį kai kuriems eismo dalyviams aptemdė įvykiai keliuose.

Kaune pasipylė avarijos
Kaune pasipylė avarijos / Edgaro Cickevičiaus, Regimanto Zakšensko nuotr.

Rugsėjo 26 d. 9.55 val. Kauno policija gavo pranešimą apie avariją Neries krantinėje. Susidūrė „Cupra” ir „Opel” markių automobiliai. Budėtojo turimais duomenimis, abu vairuotojai blaivūs, bet nesutarė dėl kaltės.

5
Avarija Neries krantinėje
Avarija Neries krantinėje

Avarija Neries krantinėje

Avarija Neries krantinėje

Avarija Neries krantinėje

Avarija Neries krantinėje

Avarija Neries krantinėje

Avarija Neries krantinėje

Avarija Neries krantinėje

Avarija Neries krantinėje

Avarija Neries krantinėje

Nelaimių užfiksuota ir KTU miestelyje. Viena jų – Studentų ir A. Baranausko g. Policija pranešimą apie šį įvykį gavo 11.12 val. Pareigūnų pagalbos prireikė, nes vairuotojai nesutarė dėl kaltės.

12
Avarija Studentų ir A. Baranausko g.
Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Avarija Studentų ir A. Baranausko g.

Kiek anksčiau socialiniuose tinkluose pasirodė nuotrauka iš netoliese – Studentų g. – įvykusios avarijos. Teigta, jog, įtariama, kad vienas vairuotojų – neblaivus. Iš nuotraukų matyti, kad „Škodai“ teko atlaikyti nemenką smūgį ir pati trenkėsi į priekyje buvusį automobilį. Policijos atstovai tikino, kad kol kas apie šį įvykį informacijos neturi.

13
Avarija Studentų g.
Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Avarija Studentų g.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija
avarija kaune
eismo nelaimė
avarija LT
girtas vairuotojas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų