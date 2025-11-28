Per avariją Kaune stipriai apgadinti du automobiliai

„Kaunas. Kovo 11-osios g. Čia rimtai pasidaužyta, net pagalvės iššaudė, numeriai susilankstė, sparnai“, – rašoma feisbuko paskyroje „Reidas“.
Pasak Kauno policijos budėtojo, pranešimas apie avariją Kovo 11-osios gatvėje gautas 14.54 val. Čia susidūrė „Mercedes-Benz“ ir BMW markių automobiliai.
Nors automobiliai buvo stipriai apgadinti, niekas nenukentėjo. Vairuotojai užsipildė eismo įvykio deklaracijas.
