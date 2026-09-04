 Sukčiaujant iš valstybės biudžeto pasisavinta 909 tūkst. eurų

Sukčiaujant iš valstybės biudžeto pasisavinta 909 tūkst. eurų

2026-09-04 15:10
BNS inf.

Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje trims fiziniams ir dviem juridiniams asmenims pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo bei apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo pasisavinant 909 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto, penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

<span>Sukčiaujant iš valstybės biudžeto pasisavinta 909 tūkst. eurų</span>
Sukčiaujant iš valstybės biudžeto pasisavinta 909 tūkst. eurų / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

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Kauno apylinkės teismui perduotos baudžiamosios bylos duomenimis, A. V., veikdamas kartu su A. D. ir I. B., organizavo apgaulingą kelių tarpusavyje susijusių bendrovių buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Manoma, kad bendrovių apskaitoje buvo registruojami fiktyvūs sandoriai, taip pat buvo rengiamos ir naudojamos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitos faktūros su tikrovės neatitinkančiais duomenimis apie prekių bei paslaugų pirkimą, pardavimą.

Tyrimo duomenimis, tokiu būdu buvo siekiama dirbtinai padidinti bendrovėms grąžintino PVM sumas ir iš valstybės biudžeto susigrąžinti lėšas. A. D. ir I. B., tvarkydamos bendrovių buhalterinę apskaitą, į ją įtraukdavo tikrovės neatitinkančius duomenis, taip pat teikė Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) deklaracijas, kuriose buvo nurodytos neteisingos PVM sumos.

Pasak teisėsaugos, tokiu būdu iš valstybės biudžeto galimai buvo gauta daugiau kaip 909 tūkst. eurų, o dar daugiau kaip 921 tūkst. eurų buvo siekiama susigrąžinti.

Manoma, kad dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos iš dalies nebuvo galima nustatyti tikrosios bendrovių finansinės padėties – jų vykdytos veiklos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų.

VMI byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl daugiau kaip 909 tūkst. eurų žalos atlyginimo.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokurorė, tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

Šiame straipsnyje:
apgaulingas apskaitos tvarkymas
pasisavinti pinigai
valstybės biudžetas

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