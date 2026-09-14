Šokiruojantis išpuolis troleibuse: aiškėja, kodėl užsienietei bendrakeleivis smogė buteliu į veidą

Pranešė ne troleibuso vairuotojas
Kaip jau rašyta, greitosios medikai rado tada šią Egipto pilietę, gulinčią vienoje iš Šiaurės prospekto viešojo transporto stotelių, kruvinu veidu ir verkiančią. O pranešimu apie šį įvykį buvo pradedamos Kauno policijos suvestinės apie išskirtiniausius Žolinės kriminalus: „Rugpjūčio 15 d. apie 22 val. Kaune, Šiaurės prospekte, troleibuse, nenustatytos tapatybės vyras demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei sumušė vyrą, gimusį 1995 m. Nukentėjusysis perduotas medikams. Įtariamasis nustatinėjamas.“
Portalui kauno.diena.lt aiškinantis įvykio aplinkybes, paaiškėjo, kad dėl arabiškos kilmės nukentėjusiosios vardo bei pavardės policijos pranešime buvo supainiota jos lytis.
Portalui kauno.diena.lt pavyko tada papildomai išsiaiškinti ir tai, kad šis išpuolis įvyko 12-ojo maršruto troleibuse Petrašiūnai-Klinikos-Petrašiūnai. Ir, nors, remiantis policijos suvestine, incidentas įvyko troleibusui važiuojant Šiaurės prospektu, apie jį Bendrajam pagalbos centrui pranešė ne troleibuso vairuotojas, o asmuo, važiavęs su nukentėjusiąja tuo pačiu troleibusu. Jis teigė, kad nukentėjusiajai smarkiai kraujuoja iš nosies. Ir ji jau išlipusi laukan.
Labiausiai padėjo praeivė
Po kurio laiko sulaukta dar vieno skambučio dėl šio įvykio. Sužalotajai pagalbą kvietė ir pro minėtą viešojo transporto stotelę dviračiais su sutuoktiniu važiavusi moteris, ne tik skubinusi Bendrojo pagalbos centro darbuotojus, kuo greičiau atsiųsti nukentėjusiajai medikus, nes ši jau du kartus prarado sąmonę dėl gausaus kraujavimo iš nosies bei burnos, bei vertėjavusi iš anglų kalbos, tikslinant specialiosioms tarnyboms informaciją apie šį įvykį.
Po tokio įdirbio minėta pilietiška kaunietė galėjo suteikti ir daugiau informacijos, kas čia įvyko. Jos žiniomis, nukentėjusioji buvo su drauge, tačiau ši, panašu, kad nenuketėjo. Ir, jeigu išpuolis susijęs su užpultosios tautybe, tai tik dėl jos odos spalvos, nes jos apranga nebuvo specifinė, būdinga jos tautietėms.
Greitosios medikai portalui kauno.diena.lt tada pasakojo nuvežę nukentėjusiąją į Kauno klinikas tyrimams – ar nėra nosies lūžio, o gal net galvos smegenų sukrėtimo.
„Kauno autobusų“ atstovė portalo kauno.diena.lt surinktą informaciją apie šį incidentą tada papildė tuo, kad jo metu troleibuse buvo vos keli keleiviai. Ir jo vairuotojas nepranešė apie šį įvykį bendruoju pagalbos numeriu 112, nes apie tai jau buvo pranešę kiti keleiviai ir specialiosios tarnybos jau buvo pakeliui. O troleibusui sustojus stotelėje, visi keleiviai iš jo išlipo. Buvo su jais išlipęs ir vairuotojas – esą įvertinti situacijos.
Įtariamojo biografija – iškalbinga
Šio žiauraus išpuolio autoriui pavyko žaisti slėpynes su Kauno policija vos kelias dienas. Pareigūnai, atpažinę šį gerai jiems žinomą asmenį iš vaizdo kameros, įrengtos troleibuse, įrašų, sulaikė šį Eigulių mikrorajono gyventoją jo gyvenamoje vietoje.
Šiam 1989 m. gimusiam kauniečiui buvo pareikštas įtarimas ne tik dėl viešosios tvarkos pažeidimo, t.y. demonstravus Kauno viešajame transporte nepagarbą aplinkiniams ir trenkus rankoje laikytu stikliniu buteliu Egipto pilietei į veidą, bet ir dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, kurių rasta jo namuose.
Tačiau dėl jo suėmimo į teismą nesikreipta, nepaisant, kaip teigta, net kelioliką lapų apimančių jo teistumų dėl vagysčių, plėšimų, dokumentų klastojimo, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis (pastarųjų – daugiausia), pasipriešinimo policijai bei vairavimo, esant girtesniam kaip pusantros promilės alkoholio. Įtariamajam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos, periodinė registracija policijoje ir dokumentų paėmimas, nes viešosios tvarkos pažeidimas, pagal tai, kad maksimali už jį gresianti bausmė – laisvės atėmimas iki dvejų metų, priskiriamas nesunkiems nusikaltimams ir teismai paprastai prašymus suimti jais įtariamus asmenis atmeta. O, kokie kvaišalai, kurių nuotraukos išplatintos ir žiniasklaidai, buvo rasti šio kauniečio namuose, – atsakymo dar nėra.
Netikėta atomaga
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, smurtautojas teisėsaugininkams teigė, kad dėl girtumo įvykio troleibuse neprisimena.
Jis gurkšnojo iš minėto butelio, kuris vėliau tapo nusikaltimo įrankiu, ir troleibuso salone.
Kas galiausiai įvyko, papasakojo nukentėjusioji, kaip jau rašyta, nepraėjus nė trims paroms po išpuolio pati atvykus pas ikiteisminį tyrimą pradėjusius teisėsaugininkus. O tai reiškia, kad ji ilgai Kauno klinikose neužsibuvo. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, teismo medicinos ekspertai jau įvardijo, kad jos patirta nosies trauma atitinka nežymaus, pagal jų klasifikaciją, kurioje dar yra nesunkūs ir sunkūs sveikatos sutrikdymai, sužalojimo požymius. Taigi, dar viskas palyginti laimingai baigėsi.
Nukentėjusioji teisėsaugininkams teigė užsitraukusi neblaivaus bendrakeleivio rūstybę, kai nereagavo į šio kalbinimus ir rodomą susidomėjimą ja.
Nors, kaip jau užsiminta, liudytojų teigimu, ši Egipto pilietė buvo su drauge, daugiau nukentėjusiųjų šioje didelį atgarsį sukėlusioje byloje nėra.
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