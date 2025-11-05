Skirtingos specialiųjų tarnybų suvestinės užminė mįslę – kiek per parą Kaune randama lavonų?

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba praneša apie du antradienio iškvietimus atidaryti Kaune butų, kuriuose – galimai mirę žmonės, duris ir vieną tokį iškvietimą į Garliavos apylinkių seniūnijoje esantį Karkazų kaimą.
Tačiau ugniagesių gelbėtojų suvestinėje pranešama tik apie pastarojo iškvietimo rezultatą – 15.43 val. gavus anūko pranešimą, kad močiutė neatidaro durų, dėl ko įtariama, jog gali būti sutrikusi jos sveikata, iš vidaus užrakintos namo duris atidarytos ir į vidų įleisti medikai bei policija ten rado mirusią senolę.
Kiti du pranešimai apie panašius iškvietimus baigiasi įdomiausioje vietoje. Ir 8.22 val. gautas pranešimas, kad galimai bus reikalinga pagalba atidaryti vieno Maironio gatvės komunalinio buto, kuriame gyvena keli asmenys, duris, nes ten, sprendžiant iš nemalonaus kvapo, – galimai miręs žmogus, tačiau ugniagesių pagalbos neprireikė, nes medikai ir policija atidarė šias duris patys. Ir 12.05 val. kvietimas į vieną Taikos prospekto butą, kuriame taip pat – galimai miręs vienas gyvenęs vyras, kuris jau kelias paras neatidaro durų, nes laiptinėje sklinda nemalonus kvapas, ir šios durys atidarytos bei į vidų įleisti medikai bei policija.
Kauno policijos atstovės teigimu, ir Maironio gatvėje, ir Taikos prospekte rasti negyvi 1961 m. gimę vyrai. Vienas – ant lovos, kitas – miegamojo patalpoje. Ir pirminės jų palaikų apžiūros metu jokių galimo smurto žymių neužfiksuota, dėl ko pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
Tačiau policijos atstovė teigė, kad jų suvestinėje informacijos apie Garliavos apylinkių seniūnijos Karkazų kaime rastą mirusią 1935 m. gimusią senolę nėra. Ir vėliau patikslino, kad tai susiję su tuo, jog jos mirties priežastis – aiški dėl turėtų ligų ir tai – jau šeimos gydytojos kompetencija. Policija pradeda ikiteisminius tyrimus žmogui mirus tik tais atvejais, kai kyla klausimų, kas jam galėjo atsitikti.
Policijos atstovė buvo linkusi teigti, kad trys lavonai per parą jų suvestinėje – įprasta praktika. Antradienio suvestinėje jie – taip pat trys. Trečiasis – apie 7 val. ryto vieno Kėdainių rajono kaimo ūkiniame pastate aptiktas negyvas 1956 m. gimęs vyras.
Tuo tarpu Kauno ugniagesių gelbėtojų atstovės teigimu, pranešimų apie galimai mirusius žmones, į kurių butus reikia padėti patekti, dažniausiai padaugėja po įvairių švenčių. Tada įprasta pasigesti savo artimųjų arba sunerimti dėl kaimynų likimo.
