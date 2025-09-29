Skandalingasis Panemunės nuogalius – jau laisvėje: kažin, ar jis išdrįs grįžti į nusikaltimo vietą

Kaip jau rašyta, pranešimai apie neadekvataus jaunuolio siautėjimą A. Smetonos alėjos ir Birutės gatvės sankirtoje pasipylė penktadienio pavakarę apie 19.15 val. Jų buvo net penki. Tuo, ką teigė įvykio liudytojai, buvo sunku patikėti: kažkoks keistuolis puola po automobilių ratais, užšoko ant vieno iš jų stogo, išplėšė groteles ir pan. Galiausiai pranešta apie prasidėjusį striptizą.
Šis neadekvatus šou baigėsi ikiteisminiu tyrimu dėl viešosios tvarkos pažeidimo, per kurį, kaip konstatuota, apgadinti trys pro minėtą sankirtą važiavę ar ties ja stovėję automobiliai: du BMW ir „Suzuki“. Pirminiais duomenimis, jie daužyti kumščiais, spardyti, šokinėta ant vieno iš jų stogo. Galiausiai šiuos vandališkus veiksmus vainikavo išsišokėlio išsirengimas nuogai bei savęs tenkinimas ranka viešoje vietoje.
Po sulaikymo greitosios medikai išvežė jį į Kauno klinikas. Tačiau ten konstatavus, kad patirti rankų sužalojimai – nepavojingi, ir paėmus sulaikytojo kraujo tyrimams, siekiant nustatyti, kokius kvaišalus, kaip įtarta, jis vartojo, po kurio laiko išsišokėlis pervežtas į Kauno policijos areštinę.
Nors buvo sulaikytas 48 valandoms, areštinėje išsišokėlis neužsibuvo – šeštadienį priešpiet jis jau buvo iš ten paleistas, nusprendus nesikreipti į teismą dėl jo suėmimo ir skiriant švelniausią kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, toks sprendimas priimtas po šio 24-erių metų Aleksoto gyventojo apklausos ir konstatavus, kad nėra jo suėmimo pagrindų, nes jis turi gyvenamąją vietą, dirba, Lietuvoje yra neteistas, o nusikaltimas, dėl kurio jam pareikštas įtarimas, pagal gresiančią maksimalią bausmę (laisvės atėmimas iki dvejų metų), priskiriamas nesunkiems.
Nors teisėsaugininkai dar neturi atsakymo iš Klinikų dėl įtariamojo viešosios tvarkos pažeidimu vartotų kvaišalų, jis to neneigia. Ir linkęs teisinti savo elgesį šių psichotropinių medžiagų poveikiu, dėl kurio nebegalėjo kontroliuoti savo veiksmų.
Anot įtariamojo, jis buvo tada atvykęs į Panemunę atsipalaiduoti. Tikina, kad vienas. Ir vartojo kvaišalus, atsisakydamas nurodyti kokius ir kur juos įsigijo, jau Panemunėje.
Šio 24-erių metų kauniečio biografijoje jau yra vienas teistumas – 2019 m., t. y. dar būdamas nepilnamečiu arba vos sulaukęs pilnametystės, jis buvo už kažką teistas Vokietijoje.
