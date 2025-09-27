Apsvaigęs vyras apgadino 3 automobilius, išsirengė nuogai ir viešai tenkino lytinę aistrą

Šeštadienio ryte budėjimą baigusi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pamaina konstatavo, kad minėtas 24-erių metų vyras iki jo sulaikymo spėjo apgadinti tris pro minėtą sankirtą važiavusius ar ties ja stovėjusius automobilius – du BMW ir „Suzuki“, kuriuos daužė kumščiais, spardė ir buvo užšokęs ant vieno iš jų stogo.
Tačiau tuo vandališki šio nuo kažko apkvaitusio jauno vyro veiksmai nesibaigė – galiausiai jis visiškai išsirengė ir pradėjo viešoje vietoje tenkinti save ranka.
Sulaikius nuo smūgių į automobilius rankas susižalojusį išsišokėlį, greitosios medikai išvežė jį į Kauno klinikas. Tačiau po ten dirbančių specialistų apžiūros jis buvo pervežtas į Kauno policijos areštinę, t.y. buvo sulaikytas 48 valandoms, nes po jo išsišokimo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Nuo ko buvo apsvaigęs šis kaunietis, vienu šaltinių teigimu, gyvenantis ne per toliausiai įvykio vietos, kitų – deklaravęs gyvenamąją vietą kitur, policijos pareigūnai kol kas įvardyti negali, nes po įvykio nebuvo galimybės to patikrinti – laukiama iš Klinikų jo kraujo tyrimo rezultatų.
Tačiau įtariamojo viešosios tvarkos pažeidimu biografijoje jau yra teistumų. Tiesa, ne Lietuvoje, o užsienyje, iš kurio galimai jis ne per seniausiai grįžęs.
