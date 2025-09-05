Šilainiuose – jaunos vairuotojos BMW aukštyn ratais

„Vakar. Rasytės g. Gal kad žinotų daugiau detalių? Kaip taip sugebėt apsiversti ir ar vairuotoja blaivi buvo?“ – socialiniuose tinkluose klausė eismo įvykio liudininkai. Kiek vėliau ši informacija dar papildyta: „Mergina sveika, buvo blaiva. Merginos mama ieško liudininkų, tai kas matėt – susisiekite.“
Po socialiniuose tinkluose paskelbta nuotrauka atsirado ir šios merginos mamos komentaras su trumpu paaiškinimu.
Dėkoju suprantantiems, kad nelaimės kartais nutinka ir štai taip.
„Kad visus nuraminti, informuoju, (kadangi esu vairuotojos mama), kad mergaitei viskas gerai, nesusižeidė. Vairavo blaivi, greičio nebuvo, kadangi paleidusi draugę pajudėjo iš aikštelės, kuri yra prie pat, ir pradėjusi važiuoti kliudė stovinčią mašiną kampu. Ratu užkabino stovinčią mašiną ir vertėsi. Sunku suvokti ir mums, ir mačiusiems įvykį, kadangi dar viena mašina važiavo už jos, matė situaciją ir patikino, kad greičio jokio nebuvo.
Galbūt dar ir kamerų yra kažkur ant namų, nes ir patys norėtume pamatyti, kaip įmanoma taip apsiversti tokio siaurumo gatvelėje, kliudant tik vieno automobilio šoną (niekas daugiau nenukentėjo). Gal kažkas balkone buvo ir matė, gal ėjo gatve, labai prašyčiau susisiekti. Dėkoju suprantantiems, kad nelaimės kartais nutinka ir štai taip. Nebūtina viršyti greičio, būti išgėrusiems ar nepaisyti eismo taisyklių“, – rašė moteris.
Kauno policijos atstovai portalui kauno.diena.lt teigė, kad pranešimas apie nelaimę Šilainiuose esančioje Rasytės gatvėje gautas rugsėjo 4 d. apie 22.17 val.
Pareigūnus iškvietė pati nelaimės kaltininkė.
„Atvykusiems pareigūnams 2005 m. gimimo mergina tikino, kad nesuvaldė savo BMW automobilio, atsitrenkė į stovėjusią „Audi“ ir nuo smūgio apvirto“, – informaciją pateikė policijos atstovai.
Jie patvirtino, kad vairuotoja buvo blaivi. Kadangi per eismo nelaimę buvo apgadintas svetimas turtas, apie tai pranešta apgadintos „Audi“ savininkui.
Laimei, per įvykį žmonės nenukentėjo, užpildyta eismo įvykio deklaracija.
