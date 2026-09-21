 Siaubas Kaune: vaikų akivaizdoje automobilis du kartus pervažiavo katę

Siaubas Kaune: vaikų akivaizdoje automobilis du kartus pervažiavo katę

2026-09-21 10:26 kauno.diena.lt inf.

Penktadienį feisbuke išplito ne pelno siekiančios organizacijos „Katino svajonė“ įrašas, kuriame pranešta apie galimą žiaurų elgesį su gyvūnu Kaune. Kaip teigiama, vaikų akivaizdoje automobilis du kartus pervažiavo katę.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Siaubas Kaune: vaikų akivaizdoje automobilis du kartus pervažiavo katę</span>
Siaubas Kaune: vaikų akivaizdoje automobilis du kartus pervažiavo katę / Asociatyvi magnific nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Incidentas fiksuotas rugsėjo 18-osios rytą prie V. Krėvės prospekte esančio 26-uoju numeriu pažymėto pastato. Į „Katino svajonę“ paskambinę vaikai pranešė matantys galimai sergantį katiną.

„Nespėjome net sutarti, kas nuvažiuos paimti, kai vėl paskambino, kad tą patį katiną pervažiavo automobilis. Vaikai sako, kad specialiai ir net du kartus jų akivaizdoje. Kaltininkas – žinomas, bus perduotas policijai. Labai ačiū vaikams, kurie turbūt vėlavo į mokyklą, bet mūsų laukė. Katė neišgyveno. Čipo neturėjo, ausis nepakirpta. Gal kas ieškote savo draugės? Nebegrįš“, – įraše dėstė organizacijos atstovai.

Šiame straipsnyje:
žiaurus elgesys su gyvūnais
pervažiavo katę
V. Krėvės prospektas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Fritz
Toki gyvunu zudika i kalejima ir teises atimti visam gyvenimui. Gyvenimo atlieka, tave karma pasivys
0
0
Visi komentarai (1)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų