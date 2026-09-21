Siaubas Kaune: vaikų akivaizdoje automobilis du kartus pervažiavo katę

Incidentas fiksuotas rugsėjo 18-osios rytą prie V. Krėvės prospekte esančio 26-uoju numeriu pažymėto pastato. Į „Katino svajonę“ paskambinę vaikai pranešė matantys galimai sergantį katiną.
„Nespėjome net sutarti, kas nuvažiuos paimti, kai vėl paskambino, kad tą patį katiną pervažiavo automobilis. Vaikai sako, kad specialiai ir net du kartus jų akivaizdoje. Kaltininkas – žinomas, bus perduotas policijai. Labai ačiū vaikams, kurie turbūt vėlavo į mokyklą, bet mūsų laukė. Katė neišgyveno. Čipo neturėjo, ausis nepakirpta. Gal kas ieškote savo draugės? Nebegrįš“, – įraše dėstė organizacijos atstovai.
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