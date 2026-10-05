Policijai Kauno apskrityje įkliuvo daugiau nei 1200 lakstūnų

Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino daugiau nei 7,9 tūkst. transporto priemonių.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 21 neblaivų vairuotoją, 18 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti net 356 atvejai, kuomet vairuojant buvo naudojamasi mobiliojo ryšio telefonu.
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