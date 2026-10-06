Pas sūnų išėjusios senolės bute šeimininkavo specialiosios tarnybos

Nurodytu adresu atskubėję ugniagesiai gelbėtojai iki degančio buto užlipo pasistatę autokopėčias. O jo vidun pateko iki galo atidarydami paliktą pravirą langą.
Prasibrovus pro dūmus, kaip ir tikėtasi, pasitvirtino klasikinis scenarijus – rastas ant paliktos įjungtos viryklės svilantis puodas su maistu. Tačiau kartu su policija apieškojus visas patalpas, jose žmonių nerasta. Tik konstatuota, kad jose nebuvo dūmų detektoriaus.
Išvėdinę spėjusį aprūkti butą, ugniagesiai gelbėtojai išvyko. Tačiau policijos pareigūnai, susisiekę su buto savininke telefonu, liko laukti, kol ji grįš į namus.
Pasak policijos atstovės, jos kolegoms teko laukti šios 85-erių metų senolės apie pusvalandį. Tiesa, neaišku, ar jos sūnus, pas kurį senolė teigė buvo išėjusi, gyvena tolėliau, ar jai tiesiog nuo policijos pareigūnų skambučio ir žinios, kodėl ji ieškoma, pakirto kojas. Be to, neaišku, kur minėta žinia ją pasiekė – sūnaus namuose ar dar pakeliui pas jį.
Duomenų, kad jos kolegoms būtų reikėję kviesti senolei greitosios medikus, policijos atstovė teigė neturinti. Nors ją pasitiko ne tik pareigūnai, bet ir išsigandę kaimynai, o butas rastas nuniokotas dūmų su galimai išlaužtu langu.
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