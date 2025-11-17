Nepatikėjo, kad šie vaizdai filmuoti Kaune: kas čia per viesulas buvo?

Stovėjimo aikštelėje stovi nemažai transporto priemonių. Tačiau visiems jiems išdaužyti stiklai, nulupti bamperiai, kai kurių – išplėštos kuro bako dangtelis, įlenktos keleivio durelės.
Pasidarbuota net ir su mažiausiais langeliais. Beje, automobilių žibintų kažkodėl pagailėta. Atrodo, kad jie visi palikti sveiki.
Krovininis automobilis net bandytas nustumti nuo kalniuko, bet nepavykus paliktas pakibęs ant šlaito. Maža to, apšnerkšta aplinka. Panašu, kad iš bagažinių ar salonų ištraukta tiek daiktų ir numesta šalia, kiek netingėta: dėžės, tepalų, kitokio skysčio tara, atsarginė padanga, maišeliai, dar kažkokie mažmožiai.
Vieni komentatoriai dėstė versijas, kad prisidengdamas vandalizmu kažkas nori pasiimti draudimo pinigus – tarp nuniokotų priemonių – daugybė „Prius“ automobilių, itin mėgstamų naudoti pavėžėjimo paslaugoms. Kiti pastebėjo, kad šioje vietoje vakarais nebūna nei gyvos dvasios: „Gali daryti, ką tik nori“.
Ne vienas suabejojo, ar šis vaizdo įrašas iš viso yra tikras – tokia situacija atrodo sunkiai įtikėtina.
Tačiau dar šeštadienį Kauno policija į miesto įvykių suvestinę buvo įtraukusi pranešimą, kad per savaitę Kauno Ašigalio gatvėje esančioje stovėjimo aikštelėje apgadinti dešimt automobilių.
Pirmadienio rytą portalo kauno.diena.lt fotografui apsilankius įvykio vietoje, „Prius“ automobilių jau nebebuvo, tačiau vis dar stūksojo krovininis „Iveco“. Jis nuo šlaito ištrauktas atgal į aikštelę. Išdaužyti langai apdangstyti.
Aikštelėje papildomai dairėsi ir policijos pareigūnai. Jie fotogafui tarstelėjo, jog automobiliai „Prius“ iki vandalizmo buvo jau nenaudojami. Ši nemokama aikštelė, kuriai labai tikslus sinonimas būtų „Duobių laukas“, panašu, kad buvo paversta mini laužynu.
Policijoje užfiksuota, kad laikotarpiu nuo lapkričio 10 d. 12 val. iki lapkričio 14 d. apie 8.30 val. apgadinti devyni „Toyota Prius“ ir vienas „Iveco“ automobilis – išdaužti langai, įsibrauta į transporto priemonių vidų.
Pareigūnai tikslina, kas buvo pagrobta ir kokia žala padaryta.
