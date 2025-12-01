Nemažas kiekis narkotikų nebepateks į rinką

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (Kauno apskr. VPK) pranešė, kad naktį iš gruodžio 10-osios į 11-ąją Jonavoje galimai narkotinių-psichotropinių medžiagų rado Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai.
Neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti įtariamas Jonavos miesto gyventojas, gim. 1979 metais, ir Kauno miesto gyventojas, gimęs 1990 m.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, įtariamieji Jonavoje neteisėtai laikė narkotines ir psichotropines medžiagas tiek gyvenamosiose patalpose, tiek garažuose. Atliktų kratų metu policijos pareigūnai rado ir paėmė nemažą kiekį augalinės kilmės galimai narkotinių medžiagų, supakuotų į dešimtis paketų (apie 50 kg), bei daugiau nei 1 kg baltos spalvos galimai psichotropinių medžiagų (amfetamino).
Pareigūnai dėl šio įvykio atlieka ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d. ir 260 str. 1 d. – dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
Už nusikalstamas veikas asmenims gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
