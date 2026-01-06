Vyro namuose – didelis kiekis narkotikų

1998 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę.
Ukmergėje, Miškų gatvėje esančiame bute, pirmadienio vakarą rastas maišelis, kuriame buvo į foliją susukta apie 80 gramų galimai narkotinės medžiagos – „kristalų“, antradienį pranešė Policijos departamentas.
1998 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl disponavimo dideliu kiekiu narkotinių medžiagų turint tikslą jas platinti. Už tokį nusikaltimą gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dešimties metų.
