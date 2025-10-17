Mįslinga specialiųjų tarnybų operacija Vilijampolėje: iš Klinikų pasišalino pavojingas ligonis?

Šis įvykis pateko į Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestines. Jose teigiama, kad spalio 16-ąją 23.26 val. sulaukta policijos prašymo padėti patekti į vieną minėtos gatvės butą.
Ugniagesiai gelbėtojai informuoja, kad laužtuvu atidarė šio buto, portalo kauno.diena.lt žiniomis, esančio pirmame aukšte, langą ir, patekę jo vidun, įleido ten ir policijos pareigūnus.
Pasak Kauno policijos atstovės, ieškotas asmuo, gimęs 1976 m., bute rastas. Tačiau, portalo kauno.diena.lt žiniomis, jis grąžintas ne į Klinikas, o išvežtas į kitą gydymo įstaigą, kuri yra specifinė.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, šturmuotame bute buvo rastas ne tik ieškotas asmuo, bet ir daugiau žmonių, kurie taip pat neatidarė durų policijai. O šios pareigūnai čia atvyko, jau patikrinę ieškoto asmens gyvenamąją vietą, kur jo nerado. Tada jo ieškota pas artimuosius.
Neatmetama, kad šio asmens iki kreipimosi į policiją savo jėgomis ieškojo ir pačios Klinikos. Kada tiksliai jo pasigesta – neaišku. Klinikos kreipėsi pagalbos į policiją 22.50 val.
Kadangi sulaikius bėglį, jis išvežtas į specifinės paskirties gydymo įstaigą, vienareikšmiškai šis asmuo – pavojingas visuomenei. Gal dėl šios priežasties jis ir negrąžintas į Klinikas, o nuvežtas į kitą gydymo įstaigą, iš kurios ne taip lengva pasišalinti.
Kyla ir klausimų, ar niekas šiam asmeniui nepadėjo pabėgti, nes jis rastas kitame miesto gale. Ir, ar buvo įmanoma įveikti šį atstumą tarp Klinikų ir Vilijampolės pakraščio, esančio Lampėdžių tilto prieigose, savo jėgomis vilkint ligoninės drabužiais ir galimai avint šlepetėmis?
Tačiau, anot Kauno policijos atstovės, jokio tyrimo jos kolegos dėl šio įvykio nepradėjo, nes nebuvo padaryta jokia nusikalstama veika.
