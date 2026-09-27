 Miške Kaune vyras metalo ieškikliu rado užkastą dėžę: joje – netikėtumas

Miške Kaune vyras metalo ieškikliu rado užkastą dėžę: joje – netikėtumas

2026-09-27 10:20
BNS inf.

Miške Kaune vyras metalo ieškikliu aptiko užkastą dėžę su daugiau nei tūkstančiu šovinių, sekmadienį pranešė policija.

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<span>Miške Kaune vyras metalo ieškikliu rado užkastą dėžę: joje – netikėtumas</span>
Miške Kaune vyras metalo ieškikliu rado užkastą dėžę: joje – netikėtumas / Asociatyvi M. Vizbaro / BNS nuotr.

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