Miške Kaune vyras metalo ieškikliu rado užkastą dėžę: joje – netikėtumas

Teisėsaugos duomenimis, radinys aptiktas šeštadienį, apie 11 val., Kleboniškio gatvėje esančiame miške.
1995 metais gimęs vyras iš viso rado 1264 šovinius.
Šaudmenys paimti.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Miške Kaune vyras metalo ieškikliu aptiko užkastą dėžę su daugiau nei tūkstančiu šovinių, sekmadienį pranešė policija.
Teisėsaugos duomenimis, radinys aptiktas šeštadienį, apie 11 val., Kleboniškio gatvėje esančiame miške.
1995 metais gimęs vyras iš viso rado 1264 šovinius.
Šaudmenys paimti.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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