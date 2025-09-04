Lapių sąvartyne – dar vienas gaisras: juodų dūmų stulpas matomas iš toli

Kaip teigė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Džiuginta Vaitkevičienė, pirmiausia, rugsėjo 4 d. apie 16.30 val. ugniagesiai sulaukė pranešimo, kad Kauno rajone, Smiltynų 2-ajame kaime, dega nupjautų medžių krūva. Informuota, kad šalia pastatų nėra.
Tačiau vėliau paaiškėjo, kad iš tiesų gaisras kilo Lapių sąvartyne.
Miesto ir rajono gyventojai dalijasi vaizdais, kuriuose matomas juodų dūmų stulpas, kylantis iš Lapių sąvartyno. Taip pat ir atvira ugnis.
Primename, kad Lapių sąvartynas dega jau ne pirmą kartą. Paskutinį kartą ugniagesių pajėgos į jį skubėjo kone lygiai prieš metus. Tąkart gaisras kilo 10 arų teritorijoje ir staigiai išplito į hektaro plotą. Didžiulė smarvė jautėsi ir už daugiau nei dešmties kilometrų. Sąvartyno atstovai sakė, kad užsidegė smulkintos stambiagabaritės atliekos. Gaisrą malšino per 30 ugniagesių ne tik iš Kauno, jų darbą sunkino didžiulis vėjas, kuris ugnį tik dar smarkiau įpūsdavo. Gyventojai tądien į telefonus gavo įspėjimus neiti į lauką dėl ore pasklidusios taršos.
